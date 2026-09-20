आइची-नागोया, जापान: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार जीत के साथ की है। भारत ने ग्रुप स्टेज के शुरुआती मुकाबले में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर दमदार आगाज किया। साथियान ज्ञानसेकरन, मानव ठक्कर और मनुष शाह ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर भारत को आसान जीत दिलाई।

साथियान ज्ञानसेकरन ने दिलाई पहली जीत

भारत के लिए साथियान ज्ञानसेकरन ने मुकाबले की शुरुआत की और अपनी जीत के साथ टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई। इसके बाद मानव ठक्कर कोर्ट पर उतरे और उनके सामने मुहम्मद जुनिंद्रा की चुनौती थी।

मानव ठक्कर ने पांच गेम के रोमांचक मुकाबले में मारी बाजी

मानव ठक्कर को इंडोनेशिया के मुहम्मद जुनिंद्रा के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। भारतीय पैडलर ने पांच गेम तक चले रोमांचक मुकाबले में 11-7, 8-11, 11-6, 6-11, 11-9 से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ भारत ने मुकाबले में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली। मानव ने दबाव के बीच शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को जीत के करीब पहुंचाया।

मनुष शाह ने 3-0 से दिलाई जीत

इसके बाद मनुष शाह ने भारत की जीत पर मुहर लगाई। उन्होंने अफ्फान प्रतामा को सीधे गेमों में 11-9, 11-9, 12-10 से हराया। मनुष की जीत के साथ भारत ने इंडोनेशिया के खिलाफ मुकाबला 3-0 से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने एशियन गेम्स अभियान की मजबूत शुरुआत की।

भारत ने शूटिंग में जीता पहला मेडल

एशियन गेम्स 2026 में भारत ने अपना पहला मेडल भी जीत लिया है। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में एलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद की टीम ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। भारतीय टीम ने कुल 1898 अंक हासिल किए और दूसरे स्थान पर रही। इस प्रदर्शन के साथ शूटिंग टीम ने भारत का एशियन गेम्स 2026 में मेडल खाता खोला।

सुचिका तारियाल ने MMA में पक्का किया मेडल

भारत की सुचिका तारियाल ने महिलाओं की ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम MMA स्पर्धा में मंगोलिया की अल्तांचिमेग बैगल्मा को क्वार्टरफाइनल में हराकर पदक पक्का किया। सुचिका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई।

महिला हॉकी टीम ने दर्ज की 19-0 की बड़ी जीत

भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी एशियन गेम्स अभियान का शानदार आगाज किया। टीम ने उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराकर बड़ी जीत दर्ज की। भारत ने मुकाबले में शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा और पूरे मैच में उज्बेकिस्तान को वापसी का कोई मौका नहीं दिया।

महिला टेबल टेनिस टीम ने भी जीता पहला मुकाबला

भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम ने भी अपने अभियान की शुरुआत जीत से की। ग्रुप एफ के मुकाबले में भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ पुरुष टीम के बाद महिला टेबल टेनिस टीम ने भी इंडोनेशिया के खिलाफ अपना मुकाबला एकतरफा अंदाज में अपने नाम किया।

स्मृति मंधाना ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड

क्रिकेट में भारतीय महिला टीम की ओपनर स्मृति मंधाना ने भी इतिहास रच दिया। बांग्लादेश के खिलाफ एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान मंधाना महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गईं। उन्होंने न्यूजीलैंड की दिग्गज सुजी बेट्स के 4,758 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। मंधाना के नाम अब महिला टी20I क्रिकेट में 4,765 रन हो गए हैं।

श्रीलंका से होगा गोल्ड मेडल मैच

भारत और बांग्लादेश के बीच महिला क्रिकेट का दूसरा सेमीफाइनल कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला गया। इस मुकाबले की विजेता टीम को गोल्ड मेडल के लिए श्रीलंका का सामना करना है। श्रीलंका ने पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर गोल्ड मेडल मुकाबले में जगह बनाई है। ऐसे में एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नजरें अब खिताबी मुकाबले पर हैं।