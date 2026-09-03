नई दिल्ली: पाकिस्तान की लगातार खराब फॉर्म के बीच PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भारत और दक्षिण अफ्रीका की हार का उदाहरण देकर अपनी टीम का बचाव करने की कोशिश की। हालांकि, उनका यह बयान अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है।

पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन दिनों अपने खराब प्रदर्शन को लेकर लगातार आलोचना झेल रही है। टीम के निराशाजनक नतीजों के बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आलोचकों को जवाब देते हुए भारत और दक्षिण अफ्रीका की अप्रत्याशित हार का उदाहरण दिया।

नकवी ने दक्षिण अफ्रीका की नामीबिया से हार और भारत की आयरलैंड के खिलाफ हार का जिक्र करते हुए कहा कि बड़ी टीमों के साथ भी कभी-कभी ऐसे नतीजे हो सकते हैं। हालांकि, आलोचकों का कहना है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के लिए ऐसी हार अपवाद हैं, जबकि पाकिस्तान का हालिया प्रदर्शन लगातार सवालों के घेरे में रहा है।

इंग्लैंड दौरे पर पाकिस्तान का खराब प्रदर्शन

मोहसिन नकवी का यह बयान पाकिस्तान के इंग्लैंड दौरे के बाद आया है, जहां टीम को लगातार भारी हार का सामना करना पड़ा था। खराब प्रदर्शन के बाद PCB ने टीम में बड़े बदलाव किए। बोर्ड ने सीरीज के बीच में ही सात खिलाड़ियों को घर वापस भेज दिया। इसके अलावा पूर्व कप्तान सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल समेत सपोर्ट स्टाफ के कुछ अहम सदस्यों को भी उनके पदों से हटा दिया गया।

'भारत आयरलैंड से हारा तो क्या क्रिकेट खत्म हो गया?'

पाकिस्तान में टीम के प्रदर्शन और चयन को लेकर बढ़ते सवालों के बीच मोहसिन नकवी ने एक मीडिया संबोधन में मौजूदा स्थिति को अस्थायी दौर बताया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में नकवी कहते हुए नजर आए, 'मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। दक्षिण अफ्रीका नामीबिया से हारा और भारत आयरलैंड से हारा। क्या वहां भी क्रिकेट खत्म हो गया? अगर कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा या क्लिक नहीं कर रहा, तो हम क्या कर सकते हैं?'

नकवी के इस बयान के बाद पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर बहस और तेज हो गई है। उनके बयान का मुख्य तर्क यह था कि किसी टीम या खिलाड़ी के खराब दौर का मतलब यह नहीं है कि उसका पूरा क्रिकेट सिस्टम खत्म हो गया है।

सलमान आगा की खराब फॉर्म पर क्या बोले नकवी?

पाकिस्तान के प्रमुख बल्लेबाज सलमान आगा की हालिया खराब फॉर्म पर भी नकवी ने अपनी बात रखी। उन्होंने संकेत दिया कि किसी महत्वपूर्ण खिलाड़ी को खराब दौर से गुजरने पर सीधे टीम से बाहर करना ही एकमात्र समाधान नहीं है।

PCB चेयरमैन के मुताबिक, ऐसे मामलों में रणनीतिक रोटेशन और खिलाड़ी के साथ सीधा संवाद जरूरी है। उन्होंने माना कि सलमान आगा बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन मौजूदा खराब फॉर्म को देखते हुए टीम मैनेजमेंट और प्रशासन को जरूरी रणनीतिक बदलाव करने होंगे।

आलोचना के बीच नकवी ने गिनाईं व्हाइट-बॉल क्रिकेट की उपलब्धियां

लगातार टेस्ट हार को लेकर हो रही आलोचना के बीच मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट की बड़ी तस्वीर देखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सिर्फ हालिया टेस्ट मैचों के नतीजों के आधार पर टीम की पूरी दिशा का आकलन नहीं किया जाना चाहिए।

नकवी ने मौजूदा कोचिंग व्यवस्था के दौरान पाकिस्तान की सीमित ओवरों की क्रिकेट में हुई प्रगति का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की ODI रैंकिंग आठवें स्थान से पांचवें स्थान तक पहुंची है, जबकि T20I रैंकिंग में टीम नौवें से छठे स्थान पर आई है।

रेड-बॉल क्रिकेट में भी सुधार का भरोसा

मोहसिन नकवी ने माना कि टेस्ट क्रिकेट में टीम के हालिया प्रदर्शन ने निराश किया है, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई कि पाकिस्तान जल्द ही रेड-बॉल क्रिकेट में भी सीमित ओवरों वाली क्रिकेट जैसी प्रगति करेगा।

उनका कहना है कि प्रशासन जवाबदेही तय करने और भविष्य की सीरीज के लिए जरूरी चयन संबंधी फैसले लेने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। हालांकि, भारत और दक्षिण अफ्रीका की हार का उदाहरण देकर पाकिस्तान के प्रदर्शन का बचाव करने वाला उनका बयान अब चर्चा और आलोचना दोनों का कारण बन गया है।