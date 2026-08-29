बेल्फियस हॉकी एरिना, बेल्जियम: भारत ने FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का अभियान आठवें स्थान के साथ खत्म किया। 7वें-8वें स्थान के क्लासिफिकेशन मुकाबले में मेजबान बेल्जियम ने भारत को रोमांचक शूटआउट में 4-3 से हराया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 3-3 से बराबरी पर थीं, जिसके बाद शूटआउट में बेल्जियम ने बाजी मार ली।

भारत की ओर से अभिषेक ने छठे मिनट में गोल कर टीम को बढ़त दिलाई, जबकि बेल्जियम ने रोमन डुवेकोट और ह्यूगो लाबूशेयर के गोल से वापसी की। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दो गोल किए, जिसमें आखिरी गोल मैच खत्म होने से सिर्फ 26 सेकंड पहले पेनल्टी कॉर्नर पर आया और भारत को शूटआउट तक पहुंचाया।

शूटआउट में बेल्जियम ने मारी बाजी

शूटआउट में बेल्जियम ने शानदार धैर्य दिखाया। भारत की तरफ से हरमनप्रीत सिंह और सुखजीत सिंह अपने प्रयासों में गोल नहीं कर सके, दोनों को बेल्जियम के गोलकीपर विंसेंट वानाश ने रोक दिया। अभिषेक ने भारत की आखिरी कोशिश को गोल में बदलकर उम्मीद जगाई।

बेल्जियम के लिए टॉम बून, आर्थर डी स्लोवर और अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स ने गोल किए। रोमन डुवेकोट ने निर्णायक प्रयास को गोल में बदलकर बेल्जियम को 4-3 से जीत दिला दी। भारत ने रेफरल लिया, लेकिन फैसला बेल्जियम के पक्ष में रहा।

भारत ने की शानदार शुरुआत

बेल्जियम ने शुरुआत में आक्रामक फुल-प्रेस के साथ भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की और पहले ही मिनट में भारतीय सर्कल में प्रवेश कर लिया। हालांकि, भारत ने शुरुआती दबाव को अच्छी तरह संभाला। छठे मिनट में मनप्रीत सिंह ने अभिषेक को गेंद दी। अभिषेक ने बेहद मुश्किल कोण से जोरदार पुश लगाया, जिसे वानाश पूरी तरह रोक नहीं सके और गेंद उनके पैड से टकराकर गोल में चली गई। इस तरह भारत ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली।

बेल्जियम ने तुरंत जवाब देने की कोशिश की और पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया, लेकिन सूरज करकेरा ने हेंड्रिक्स के ड्रैग-फ्लिक को शानदार तरीके से रोक दिया।

10 खिलाड़ियों के साथ खेला भारत

बेल्जियम का दबाव लगातार बढ़ता गया। भारतीय गोल के पास जुगराज सिंह ने महत्वपूर्ण बचाव किया, जबकि नेल्सन ओनाना का डाइविंग डिफ्लेक्शन मामूली अंतर से गोल से बाहर चला गया। इसके बाद भारत को बड़ा झटका लगा जब टीम में निर्धारित संख्या से अधिक खिलाड़ी मैदान पर होने के कारण हरमनप्रीत सिंह को येलो कार्ड दिखाया गया। भारत को कुछ समय के लिए 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा।

बेल्जियम ने इस संख्यात्मक बढ़त का फायदा उठाते हुए लगातार हमले किए। वीडियो रेफरल के बाद उसे पेनल्टी कॉर्नर भी मिला, लेकिन करकेरा ने हेंड्रिक्स के फ्लिक को फिर रोक दिया।

दूसरे क्वार्टर में बेल्जियम ने पलटा मैच

दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में हरमनप्रीत मैदान पर लौटे। इसके बाद भारत को वीडियो रेफरल के जरिए पेनल्टी कॉर्नर मिला। हरमनप्रीत का फ्लिक रशर के पैर से टकराया, लेकिन रीटेक पर बेल्जियम के डिफेंस ने खतरा टाल दिया।

इसके बाद बेल्जियम ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। 22वें मिनट में रोमन डुवेकोट ने गोल कर स्कोर 1-1 कर दिया। इसके ठीक एक मिनट बाद बेल्जियम को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला और ह्यूगो लाबूशेयर ने इसे गोल में बदलकर मेजबान टीम को 2-1 की बढ़त दिला दी। हाफ टाइम तक बेल्जियम ने दबाव बनाए रखा और भारत 1-2 से पीछे था।

हरमनप्रीत ने दिलाई भारत को बराबरी

दूसरे हाफ की शुरुआत भारत ने शानदार अंदाज में की। राजिंदर सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने में मदद की और हरमनप्रीत सिंह ने अपने शानदार ड्रैग-फ्लिक से गेंद को गोल में पहुंचाकर स्कोर 2-2 कर दिया। बेल्जियम ने गोल पर आपत्ति जताते हुए वीडियो रेफरल लिया, लेकिन समीक्षा में कोई गलती नहीं मिली और भारत का गोल बरकरार रहा।

इसके बाद बेल्जियम ने फिर बढ़त लेने की कोशिश की। हेंड्रिक्स ने पेनल्टी कॉर्नर से गोल किया, लेकिन भारत ने सफल रेफरल लेकर इसे चुनौती दी। समीक्षा के बाद गोल को ऊंचाई के नियम के कारण खारिज कर दिया गया।

चौथे क्वार्टर में बेल्जियम फिर आगे

तीसरे क्वार्टर के अंत तक दोनों टीमें 2-2 से बराबर थीं। चौथे क्वार्टर में बेल्जियम ने फिर आक्रमण तेज किया। एक हमले के दौरान मनप्रीत सिंह के चेहरे पर लाबूशेयर का शॉट लगा, जिसके कारण उन्हें खून से लथपथ मैदान से बाहर जाना पड़ा। इसके कुछ ही देर बाद बेल्जियम ने फिर गोल कर दिया।

गेंद भारतीय डिफेंडर से लगकर उछली और निकोला डी केरपेल के पास पहुंची। उन्होंने शानदार हिट लगाकर गेंद को गोल में पहुंचा दिया। बेल्जियम 3-2 से आगे हो गया।

आखिरी 26 सेकंड में हरमनप्रीत का कमाल

बेल्जियम जीत की ओर बढ़ता दिख रहा था। 57वें मिनट में वानाश ने अभिषेक के रिवर्स हिट को रोककर भारत की वापसी की उम्मीदों को झटका दिया। भारत ने मुकाबले के अंतिम तीन मिनट से पहले गोलकीपर सूरज करकेरा को हटाकर एक अतिरिक्त आउटफील्ड खिलाड़ी मैदान पर उतारा। यह रणनीति काम कर गई।

मैच खत्म होने से सिर्फ 26 सेकंड पहले भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला। एक बार फिर जिम्मेदारी हरमनप्रीत सिंह ने संभाली। कप्तान ने शानदार ड्रैग-फ्लिक लगाकर वानाश को छकाया और स्कोर 3-3 कर दिया। इस गोल के साथ भारत ने मुकाबले को शूटआउट तक पहुंचा दिया।

हरमनप्रीत सिंह ने बनाए 8 गोल

भारत के लिए टूर्नामेंट का व्यक्तिगत आकर्षण कप्तान हरमनप्रीत सिंह रहे। उन्होंने वर्ल्ड कप में कुल 8 गोल किए और अर्जेंटीना के डोमेने के साथ संयुक्त रूप से टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर बने। हालांकि प्रतियोगिता का एक दिन अभी बाकी था, लेकिन हरमनप्रीत के आठ गोल ने उन्हें गोल स्कोरिंग चार्ट में शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया।

भारत का अभियान 8वें स्थान पर खत्म

भारत के लिए यह नतीजा निराशाजनक रहा। टीम सेमीफाइनल की दौड़ से पहले ही बाहर हो गई थी और अब 7वें स्थान के मुकाबले में भी उसे हार का सामना करना पड़ा।

मैच का स्कोर

निर्धारित समय: 3-3

शूटआउट: बेल्जियम 4-3 भारत।