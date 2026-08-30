नई दिल्ली : भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ ने उस समय सभी का दिल जीत लिया जब वह मेट्रो में आम इंसान की तरह सफर करते हुए नजर आए। 12 साल के अपने इंटरनेशनल करियर में श्रीनाथ ने भारत के लिए 67 टेस्ट और 229 वनडे मैच खेले और 550 से ज्यादा विकेट लिए। रिटायरमेंट के बाद वह ज्यादातर समय मैच रेफरी रहे हैं और कई अहम मैचों में अपनी भूमिका निभाई है। वह सोच-समझकर बात करने वाले और बहुत शांत स्वभाव के इंसान हैं और कभी-कभी मजाकिया भी हो जाते हैं।

लिंक्डइन पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसे हजारों लाइक्स और सैकड़ों कमेंट्स मिले हैं। इसमें एक तस्वीर है जिसमें श्रीनाथ मेट्रो कोच में दीवार के सहारे खड़े हैं और एक हाथ से अपना ट्रॉली बैग पकड़े हुए हैं। उन्होंने सादे कपड़े पहने हैं - शर्ट को जींस के अंदर टक किया हुआ है और पैरों में बहुत साधारण लेदर के जूते पहने हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह तस्वीर शेयर करने वाले व्यक्ति ने लिखा, 'सादगी की मिसाल! एक ऐसा व्यक्ति जिसने वनडे में 315 और टेस्ट में 236 विकेट लिए, जो वनडे में 300 विकेट का आंकड़ा पार करने वाले एकमात्र भारतीय तेज गेंदबाज हैं, और जिन्होंने चार वर्ल्ड कप 1992, 1996, 1999 और 2003 में भारत का प्रतिनिधित्व किया, वह मेट्रो कोच में चुपचाप खड़े हैं - असल महानता को शोर मचाने की जरूरत नहीं होती।'

दूसरी तरफ ऐसे क्रिकेटर भी हैं जो लेम्बोर्गिनी चलाते हैं, रोलेक्स घड़ी पहनते हैं और अपनी महंगी छुट्टियों का दिखावा करते हैं, जबकि खेल के मैदान में उनकी उपलब्धियां उतनी नहीं होतीं। बेशक, यह भी जीने का एक तरीका है, लेकिन यह सबसे अच्छा तरीका नहीं है। श्रीनाथ का उदाहरण क्रिकेट फैंस को ज्यादा पसंद आएगा।

श्रीनाथ लंबे समय से टेस्ट क्रिकेट के बड़े समर्थक रहे हैं और उनका मानना ​​है कि उभरते हुए क्रिकेटरों को सबसे लंबे फॉर्मेट पर ध्यान देना चाहिए ताकि वे सभी फॉर्मेट में बेहतर बन सकें। हाल ही में एक इवेंट में श्रीनाथ ने कहा, 'IPL जरूरी है, लेकिन क्रिकेट में गहराई की भी जरूरत होती है। मेरा मतलब है कि टेस्ट क्रिकेट पांच दिन का फॉर्मेट है, इसीलिए इसे 'सभी तरह के क्रिकेट की जननी' कहा जाता है। जो खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट खेलता है, उसके लिए टी20 क्रिकेट खेलना आसान हो सकता है। लेकिन जो सिर्फ टी20 क्रिकेट खेलता है, उसके लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना उतना आसान नहीं होता। इसलिए मेरा कहना है कि टेस्ट क्रिकेट पर ध्यान दें... जो खेल का लंबा फॉर्मेट है। इसके साथ-साथ आप टी20 भी खेल सकते हैं।'