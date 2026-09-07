नई दिल्ली: भारत और जापान के बीच होने वाला पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला क्रिकेट के लिहाज से एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने इस मुकाबले को सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं, बल्कि खेल को नई सीमाओं तक पहुंचाने वाली बड़ी पहल बताया है।

विश्व चैंपियन भारत और जापान की पुरुष क्रिकेट टीमें 22 सितंबर 2026 को पहली बार टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में आमने-सामने होंगी। यह मैच भारत-जापान के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के जश्न की शुरुआत के तौर पर खेला जाएगा।

'भारत-जापान मुकाबला क्रिकेट से कहीं ज्यादा'

BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि भारत और जापान के बीच होने वाला यह मुकाबला क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर आगे ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने कहा, 'क्रिकेट की वैश्विक यात्रा ऐसे पलों से आकार ले रही है, जो इस खेल को उसकी पारंपरिक सीमाओं से आगे ले जाते हैं। 22 सितंबर 2026 को होने वाला भारत-जापान टी20I ऐसा ही एक पल है। यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को जापान तक ले जा रहा है, नए दर्शकों से जोड़ रहा है और एक ऐसे क्षेत्र में खेल की मौजूदगी मजबूत कर रहा है, जिसमें अपार संभावनाएं हैं।'

सैकिया ने जय शाह के योगदान को भी सराहा

सैकिया ने क्रिकेट को दुनिया के नए हिस्सों तक पहुंचाने की दिशा में जय शाह के योगदान को भी याद किया। उन्होंने कहा कि यह मुकाबला उस विजन और बुनियादी काम को आगे बढ़ाने का अवसर है, जो ICC के मौजूदा चेयरमैन जय शाह ने BCCI सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान वैश्विक क्रिकेट के विकास के लिए किया था। सैकिया ने क्रिकेट को नए देशों, नए समुदायों और नई पीढ़ियों तक पहुंचाने की BCCI की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया।

'क्रिकेट को ज्यादा सुलभ और वैश्विक बनाना लक्ष्य'

BCCI सचिव ने आगे कहा, 'क्रिकेट को नए क्षेत्रों तक पहुंचाने से लेकर ओलंपिक आंदोलन की दिशा में एक मजबूत रास्ता तैयार करने तक, हमारी महत्वाकांक्षा हमेशा स्पष्ट रही है—क्रिकेट को अधिक सुलभ, अधिक समावेशी और वास्तव में वैश्विक बनाना।'

उन्होंने आगे कहा, 'BCCI के तौर पर हमारी जिम्मेदारी उस नींव को आगे बढ़ाना और खेल को नए देशों, नए समुदायों और नई पीढ़ियों तक ले जाना है। भारत-जापान सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं है। यह उस दिशा का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें हमारा खेल एक वैश्विक महत्वाकांक्षा से वैश्विक वास्तविकता की ओर बढ़ रहा है। यात्रा शुरू हो चुकी है और अभी बहुत कुछ आना बाकी है।'

22 सितंबर को खेला जाएगा 'द सुजुकी कप'

भारत और जापान के बीच होने वाले इस मुकाबले को 'द सुजुकी कप' नाम दिया गया है। मैच का आयोजन 22 सितंबर 2026 को जापान के तोचिगी प्रीफेक्चर स्थित सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में किया जाएगा। यह मुकाबला जापान में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की पहुंच और लोकप्रियता बढ़ाने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

'Sport 75' पहल का पहला कदम होगा मैच

प्रेस रिलीज के मुताबिक, यह मुकाबला “Sport 75” पहल का पहला कदम होगा। यह पहल भारत और जापान के बीच खेल के क्षेत्र में मानवीय आदान-प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह पहल जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई शिखर वार्ता के दौरान हुए समझौते से जुड़ी है। इसमें भारत की 2036 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी की महत्वाकांक्षा को भी ध्यान में रखा गया है।

जापान क्रिकेट एसोसिएशन ने BCCI को दिया धन्यवाद

जापान क्रिकेट एसोसिएशन (JCA) के CEO नाओकी मियाजी ने भारत के जापान दौरे को अपने संगठन के लिए ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण पल बताया। उन्होंने इस मुकाबले के आयोजन में सहयोग के लिए BCCI का धन्यवाद किया। मियाजी ने कहा, 'मौजूदा विश्व चैंपियन को जापान में क्रिकेट के घर पर आमंत्रित कर पाना हमारे संघ के लिए एक ऐतिहासिक पल है। हम इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारे साथ काम करने के लिए BCCI का धन्यवाद करते हैं।'

उन्होंने भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के साथ-साथ जापान के स्थानीय दर्शकों को भी इस ऐतिहासिक मुकाबले का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया।

मियाजी ने कहा, 'हम भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के जुनून का स्वागत करने के लिए बेहद उत्सुक हैं। साथ ही, हम जापान के उन स्थानीय लोगों को भी सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करते हैं, जो क्रिकेट के बारे में जानने के इच्छुक हैं। वे आएं और हमारी टीम का उत्साह बढ़ाएं। यह वास्तव में यादगार अवसर होगा।'

भारत-जापान क्रिकेट रिश्तों के लिए बड़ा कदम

भारत और जापान का यह पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला दोनों देशों के क्रिकेट संबंधों के लिए महत्वपूर्ण कदम है। BCCI और JCA की इस पहल का उद्देश्य क्रिकेट को जापान में नए दर्शकों तक पहुंचाने के साथ-साथ एशिया में खेल की मौजूदगी को और मजबूत करना है। विश्व चैंपियन भारत की मौजूदगी इस मुकाबले को जापान में क्रिकेट के प्रचार और विस्तार के लिहाज से और खास बनाती है।