बोलोग्ना: भारत शुक्रवार और शनिवार को सियोल के ओलंपिक टेनिस सेंटर में डेविस कप 2026 क्वालिफायर के दूसरे राउंड में दक्षिण कोरिया का सामना करेगा। इस मुकाबले में जीत दर्ज करने वाली टीम नवंबर में इटली के बोलोग्ना में होने वाले डेविस कप ‘फाइनल 8’ में जगह बनाएगी।

हार्ड कोर्ट पर होगा मुकाबला

डेविस कप रैंकिंग में 19वें स्थान पर मौजूद भारतीय टीम का सामना 16वें नंबर की दक्षिण कोरियाई टीम से होगा। दोनों टीमों के बीच मुकाबला सियोल के हार्ड कोर्ट पर खेला जाएगा। भारत के पास पहली बार मौजूदा फॉर्मेट के तहत ‘फाइनल 8’ में पहुंचने का मौका है।

दक्षिणेश्वर सुरेश करेंगे भारत के अभियान की शुरुआत

दुनिया के 367वें नंबर के खिलाड़ी दक्षिणेश्वर सुरेश पहले एकल मुकाबले में दक्षिण कोरिया के क्वोन सून-वू के खिलाफ उतरेंगे। इसके बाद भारत के शीर्ष रैंक वाले एकल खिलाड़ी सुमित नागल का सामना पूर्व ऑस्ट्रेलियन ओपन सेमीफाइनलिस्ट चुंग ह्योन से होगा। नागल की विश्व रैंकिंग 247 है।

दूसरे दिन युगल मुकाबले से होगी शुरुआत

मुकाबले के दूसरे दिन की शुरुआत युगल मैच से होगी। इसमें भारत के एन श्रीराम बालाजी और निकी कल्यांडा पूनाचा की जोड़ी दक्षिण कोरिया के नाम जी-सुंग और पार्क उई-सुंग की जोड़ी से भिड़ेगी।

श्रीराम बालाजी विश्व रैंकिंग में 49वें और पूनाचा 88वें स्थान पर हैं। भारत के शीर्ष रैंक वाले युगल खिलाड़ी युकी भांबरी जांघ की चोट के कारण इस मुकाबले से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह पूनाचा को टीम में शामिल किया गया है।

जरूरत पड़ने पर नागल और सुरेश खेलेंगे रिवर्स सिंगल

अगर मुकाबला निर्णायक स्थिति तक पहुंचता है, तो सुमित नागल पहले रिवर्स एकल मैच में क्वोन सून-वू के खिलाफ खेलेंगे। इसके बाद पांचवें और आखिरी मैच में दक्षिणेश्वर सुरेश का सामना चुंग ह्योन से होगा।

नीदरलैंड्स को हराकर दूसरे राउंड में पहुंचा भारत

भारत ने फरवरी में बेंगलुरु में नीदरलैंड्स को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वालिफायर के दूसरे राउंड में जगह बनाई थी। उस जीत में दक्षिणेश्वर सुरेश ने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने भारत की तीनों जीत में योगदान दिया था, जिसमें निर्णायक पांचवें मैच की जीत भी शामिल थी। वहीं, दक्षिण कोरिया ने पहले राउंड में बुसान में अर्जेंटीना को 3-2 से हराकर दूसरे राउंड में प्रवेश किया।

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में दक्षिण कोरिया आगे

भारत और दक्षिण कोरिया के बीच डेविस कप के पिछले दो मुकाबलों में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है। इनमें 2016 में चंडीगढ़ में मिली 4-1 की जीत भी शामिल है। हालांकि, दोनों टीमों के कुल हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में दक्षिण कोरिया 6-5 से आगे है।

‘फाइनल 8’ में जगह बनाने का इंतजार

भारत डेविस कप में तीन बार—1966, 1974 और 1987 में—रनर-अप रह चुका है। हालांकि, मौजूदा फॉर्मेट के तहत भारतीय टीम अब तक ‘फाइनल 8’ में जगह नहीं बना सकी है। दक्षिण कोरिया के खिलाफ जीत भारत को इस उपलब्धि के करीब ले जाएगी।