हैमिल्टन: भारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़ा विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। टीम इंडिया एक कैलेंडर ईयर में 400 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें और आखिरी टी20 मुकाबले के दौरान यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। हैमिल्टन के सेडन पार्क में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने कुल 11 छक्के लगाए और इसी के साथ टीम ने 400 छक्कों का आंकड़ा पार कर लिया।

एक साल में 400 छक्के लगाने वाली पहली टीम बना भारत

भारतीय टीम ने साल 2026 में अब तक खेले गए 40 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में कुल 400 छक्के लगाए हैं। इस मामले में ऑस्ट्रिया और वेस्टइंडीज की टीमें भारत से काफी पीछे हैं। ऑस्ट्रिया ने 24 मुकाबलों में 224 छक्के लगाए हैं, जबकि वेस्टइंडीज ने 21 मैचों में इतने ही यानी 224 छक्के जड़े हैं। इस तरह भारत ने दोनों टीमों को पीछे छोड़ते हुए नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाए 142 छक्के

भारतीय टीम ने साल 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी छक्के लगाने के मामले में शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने इस कैलेंडर ईयर में कीवी टीम के खिलाफ कुल 142 छक्के लगाए हैं। यह किसी एक साल में किसी एक विपक्षी टीम के खिलाफ लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं।

अभिषेक शर्मा और ईशान किशन छक्के लगाने में सबसे आगे

भारत की इस ऐतिहासिक उपलब्धि में कई बल्लेबाजों का अहम योगदान रहा है। अभिषेक शर्मा ने इस साल अब तक 86 छक्के लगाए हैं और वह भारतीय बल्लेबाजों में सबसे आगे हैं। वहीं, ईशान किशन ने 60 छक्के लगाए हैं, जबकि संजू सैमसन के नाम 50 छक्के दर्ज हैं। इन तीनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के आक्रामक बल्लेबाजी अंदाज को मजबूती दी है।

ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के अर्धशतकों से भारत ने बनाए 191 रन

न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें टी20 मुकाबले में भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। एक समय टीम इंडिया का स्कोर 19 रन पर दो विकेट था। इसके बाद ईशान किशन और कप्तान श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए तीसरे विकेट के लिए 93 रनों की साझेदारी की।

ईशान किशन ने 31 गेंदों पर 61 रन बनाए। उनकी पारी में पांच चौके और पांच छक्के शामिल रहे। वहीं, श्रेयस अय्यर ने सिर्फ 23 गेंदों पर 50 रन की पारी खेली, जिसमें तीन चौके और चार छक्के शामिल थे।