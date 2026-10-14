हैदराबाद: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला बुधवार, 14 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला जाएगा। भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से आगे है और उसकी नजरें जीत के साथ अजेय बढ़त हासिल करने पर होंगी। वहीं, वेस्टइंडीज की टीम वापसी कर सीरीज को 2-2 से बराबर करना चाहेगी।

IND vs WI हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले: 34

भारत जीता: 22

वेस्टइंडीज जीता: 11

एक मैच बेनतीजा रहा, जिससे भारत का पलड़ा भारी है।

हैदराबाद के मैदान की पिच

हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। यहां बड़े स्कोर बनने की संभावना रहती है और बल्लेबाजों को अच्छे उछाल के साथ शॉट खेलने का मौका मिल सकता है। हालांकि, हाल ही में पिच को दोबारा तैयार किए जाने के कारण उसके व्यवहार में बदलाव देखने को मिल सकता है।

हैदराबाद का मौसम

मौसम रिपोर्ट के मुताबिक, मुकाबले के दौरान हैदराबाद में तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और नमी करीब 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। हवा की रफ्तार लगभग 6.7 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है, जबकि बारिश से मैच बाधित होने की संभावना कम बताई गई है।

संभावित प्लेइंग 11

भारत: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नितीश कुमार रेड्डी/शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह।

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), ब्रैंडन किंग, रोस्टन चेज, शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, अकील हुसैन, गुडाकेश मोती, अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ।

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चौथे टी20 में किसका पलड़ा भारी?

मौजूदा सीरीज में 2-1 की बढ़त और पिछले मुकाबले में मिली जीत के कारण भारतीय टीम का आत्मविश्वास मजबूत होगा। अभिषेक शर्मा की फॉर्म और घरेलू परिस्थितियां भारत के पक्ष में जा सकती हैं। दूसरी ओर, वेस्टइंडीज की टीम अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर मुकाबले को रोमांचक बना सकती है।