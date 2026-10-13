हैदराबाद: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला हैदराबाद में खेला जाएगा। भारतीय टीम फिलहाल सीरीज में 2-1 से आगे है और उसके पास यह मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करने का मौका होगा। हालांकि, वेस्टइंडीज की आक्रामक बल्लेबाजी को देखते हुए भारतीय टीम मेहमानों को हल्के में लेने की गलती नहीं करना चाहेगी।

सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया

इंदौर में तीसरा टी20 मुकाबला 14 रन से जीतने के बाद भारतीय टीम का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली थी। अब हैदराबाद में जीत दर्ज कर टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी, जबकि वेस्टइंडीज की नजर मुकाबला जीतकर सीरीज को निर्णायक पांचवें मैच तक पहुंचाने पर होगी।

इंदौर में भारत की जीत के बावजूद नहीं थमी वेस्टइंडीज की चुनौती

तीसरे टी20 में भारतीय टीम ने बड़ा स्कोर खड़ा किया, लेकिन वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने लक्ष्य का पीछा करते हुए मुकाबले को रोमांचक बना दिया। मेहमान टीम ने सात विकेट पर 209 रन बनाए और आखिरी तक संघर्ष जारी रखा। इस प्रदर्शन ने दिखाया कि वेस्टइंडीज की टीम बड़े लक्ष्य के सामने भी हार मानने को तैयार नहीं रहती।

भारतीय गेंदबाजों के सामने विकेट लेने की चुनौती

भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि बल्लेबाजों से मिले बड़े स्कोर का गेंदबाज कितना बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं। इंदौर में अर्शदीप सिंह ने तीन विकेट लिए, जबकि नमन धीर ने दो विकेट हासिल किए। इन प्रदर्शनों ने भारत को अहम मौकों पर बढ़त दिलाई, लेकिन वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी ने लगातार दबाव बनाए रखा।

रांची की जीत से वेस्टइंडीज को मिला आत्मविश्वास

वेस्टइंडीज की टीम रांची में 250 रन का लक्ष्य छह विकेट से हासिल कर चुकी है। उस मुकाबले में उसके मध्यक्रम ने अहम योगदान दिया था और बल्लेबाजों ने बढ़ते रनरेट के दबाव को अच्छी तरह संभाला था। इस प्रदर्शन से मेहमान टीम को भरोसा मिला होगा कि वह भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ बड़े लक्ष्य का पीछा कर सकती है।

भारतीय मध्यक्रम को भी दिखाना होगा दम

अभिषेक शर्मा जैसे आक्रामक बल्लेबाज पावरप्ले में टीम को मजबूत शुरुआत दिला सकते हैं, लेकिन मध्यक्रम को भी इस लय को आगे बढ़ाना होगा। लगातार विकेट गिरने से तेज शुरुआत का फायदा कम हो जाता है। भारत चाहेगा कि उसके बल्लेबाज पारी के अंतिम ओवरों तक टिककर खेलें और टीम को ऐसा स्कोर दें, जिसे गेंदबाज आसानी से बचा सकें।

हैदराबाद में गेंद और बल्ले के बीच होगी कड़ी टक्कर

चौथे टी20 मुकाबले में भारत की बल्लेबाजी और वेस्टइंडीज की पावर-हिटिंग के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। भारतीय टीम के पास सीरीज जीतने का अवसर है, लेकिन उसे अपनी गेंदबाजी में अनुशासन बनाए रखना होगा। वहीं, वेस्टइंडीज की कोशिश होगी कि आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर मैच का रुख अपने पक्ष में किया जाए।

भारत के पास सीरीज जीतने का मौका

हैदराबाद में जीत दर्ज करने पर भारत पांच मैचों की सीरीज अपने नाम कर लेगा और बेंगलुरु में होने वाले अंतिम मुकाबले में उस पर दबाव नहीं रहेगा। दूसरी ओर, वेस्टइंडीज की जीत सीरीज को 2-2 से बराबर कर देगी और पांचवां मैच निर्णायक बन जाएगा। ऐसे में चौथा टी20 दोनों टीमों के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है।