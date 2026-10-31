हैमिल्टन: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला रविवार को हैमिल्टन के सेडन पार्क में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने शुरुआती तीन मुकाबले जीतकर सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली थी, लेकिन चौथे टी20 में न्यूजीलैंड ने 87 रनों से शानदार जीत दर्ज कर वापसी के संकेत दिए। अब भारतीय टीम आखिरी मुकाबला जीतकर सीरीज का अंत दमदार अंदाज में करना चाहेगी।

सीरीज जीत चुकी टीम इंडिया की नजरें आखिरी जीत पर

भारतीय टीम पांच मैचों की टी20 सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी है। शुरुआती तीन मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत ने न्यूजीलैंड को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। हालांकि, चौथे टी20 में मिली 87 रनों की करारी हार ने भारतीय टीम की तैयारियों और रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतीय खिलाड़ी एक बार फिर उसी आक्रामक अंदाज में खेलना चाहेंगे, जिसकी बदौलत उन्होंने शुरुआती तीन मैचों में न्यूजीलैंड को मात दी थी।

चौथे टी20 में न्यूजीलैंड ने भारत को दिया था बड़ा झटका

ऑकलैंड में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को 87 रनों से हराया था। इस जीत के साथ मेजबान टीम ने सीरीज में लगातार तीन हार के बाद वापसी की। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ग्लेन फिलिप्स के तूफानी शतक की बदौलत 259/7 का विशाल स्कोर खड़ा किया था। जवाब में भारतीय टीम 172 रन ही बना सकी और मुकाबला गंवा दिया।

भारतीय बल्लेबाजों को आक्रामकता के साथ दिखाना होगा धैर्य

चौथे टी20 में भारतीय बल्लेबाजी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने पूरी तरह बिखर गई थी। शुरुआती विकेट गिरने के बाद टीम दबाव से बाहर नहीं निकल सकी और लक्ष्य से काफी पीछे रह गई। ऐसे में भारतीय शीर्ष क्रम के बल्लेबाज आखिरी मुकाबले में अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे।

ग्लेन फिलिप्स न्यूजीलैंड के लिए होंगे सबसे अहम खिलाड़ी

न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी में ग्लेन फिलिप्स सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में शामिल हैं। चौथे टी20 में उन्होंने शानदार शतक लगाकर भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की मुश्किलें बढ़ा दी थीं। फिलिप्स ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया और न्यूजीलैंड को विशाल स्कोर तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया।

IND vs NZ 5th T20I: कब और कितने बजे शुरू होगा मुकाबला?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचवां और आखिरी टी20 मुकाबला रविवार, 1 नवंबर 2026 को खेला जाएगा। यह मुकाबला न्यूजीलैंड के हैमिल्टन स्थित सेडन पार्क में आयोजित होगा। भारतीय समयानुसार मैच दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा।