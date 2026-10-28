ईडन पार्क: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का रोमांच लगातार बढ़ता जा रहा है। टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन और अभिषेक शर्मा व वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक बल्लेबाजी का असर अब स्टेडियम में दर्शकों की संख्या पर भी दिखाई दे रहा है। शुक्रवार को ऑकलैंड के ईडन पार्क में होने वाले चौथे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के सभी टिकट बिक चुके हैं और करीब 40 हजार दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है।

चौथे टी20 के सभी टिकट बिके, स्टेडियम में उमड़ेगी भीड़

न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) ने जानकारी दी है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच शुक्रवार को ऑकलैंड में होने वाले चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच के सभी टिकट बिक चुके हैं। आयोजकों को उम्मीद है कि मुकाबले के दौरान ईडन पार्क में 40 हजार से अधिक दर्शक मौजूद रहेंगे। भारत की लगातार जीत और दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबलों ने इस सीरीज को प्रशंसकों के बीच खासा लोकप्रिय बना दिया है।

भारत ने सीरीज में बनाई 3-0 की अजेय बढ़त

भारतीय टीम ने पांच मैचों की टी20 सीरीज के शुरुआती तीनों मुकाबले जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली है। अब चौथे मैच में टीम इंडिया की नजर जीत का सिलसिला जारी रखने पर होगी। दूसरी ओर, न्यूजीलैंड की टीम घरेलू मैदान पर वापसी करने और सीरीज के बाकी मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन करने के इरादे से उतरेगी। दोनों टीमों के बीच मुकाबले को लेकर प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह है।

अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी ने मचाया धमाल

वेलिंगटन में मंगलवार को खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा और युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर खबर ली थी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 133 रन की साझेदारी की और भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने 199 रन का लक्ष्य महज 13.2 ओवर में हासिल कर छह विकेट से जीत दर्ज की।

हैगली ओवल और सेडन पार्क में भी सभी टिकट बिके

भारत-न्यूजीलैंड सीरीज को मिल रहे शानदार समर्थन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि क्राइस्टचर्च के हैगली ओवल में खेले गए शुरुआती दो मुकाबलों के भी सभी टिकट बिक गए थे। इसके अलावा रविवार को सेडन पार्क में होने वाले पांचवें और अंतिम टी20 इंटरनेशनल मैच के टिकट भी पूरी तरह बिक चुके हैं। इससे साफ है कि दोनों देशों के क्रिकेट प्रशंसक इस सीरीज को लेकर काफी उत्साहित हैं।

ईडन पार्क में बनेगा द्विपक्षीय सीरीज का नया रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड क्रिकेट के अनुसार, ऑकलैंड में होने वाला चौथा टी20 द्विपक्षीय सीरीज के मुकाबलों में दर्शकों की उपस्थिति का नया रिकॉर्ड बना सकता है। इससे पहले 2019 में भारत और न्यूजीलैंड की पुरुष एवं महिला टीमों के मैच एक ही दिन ईडन पार्क में खेले गए थे, जिन्हें देखने के लिए 36,523 दर्शक पहुंचे थे। अब चौथे टी20 में 40 हजार से अधिक दर्शकों की मौजूदगी इस आंकड़े को पीछे छोड़ सकती है।

