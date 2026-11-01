हैमिल्टन: न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें और आखिरी टी20 मुकाबले में 7 विकेट से मिली हार के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टीम के प्रदर्शन पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्वीकार किया कि भारतीय टीम गेंदबाजी और फील्डिंग में बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी। अय्यर ने कहा कि टीम थोड़ी सुस्त नजर आई और खिलाड़ियों को इस हार से सीख लेकर आगे सुधार करने की जरूरत है। हालांकि, भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज 3-2 से अपने नाम की।

ईशान किशन के साथ साझेदारी के बाद लगातार गिरे विकेट

मैच के बाद प्रेजेंटेशन समारोह में श्रेयस अय्यर ने कहा कि ईशान किशन के साथ उनकी साझेदारी ने भारतीय पारी को मजबूती दी थी, लेकिन इसके बाद लगातार विकेट गिरने से टीम दबाव में आ गई।

अय्यर ने कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। बीच के ओवरों में जिस तरह ईशान और मैंने टीम के लिए लय बनाई थी, उसके बाद हमने लगातार विकेट गंवा दिए। इससे क्रीज पर आने वाले नए बल्लेबाजों पर अचानक दबाव बढ़ गया।'

पिच पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं था

भारतीय कप्तान ने पिच की परिस्थितियों को भी बल्लेबाजी के लिए चुनौतीपूर्ण बताया। उनके मुताबिक, गेंद कभी स्विंग हो रही थी तो कभी पिच पर रुककर आ रही थी। कई बार गेंद तेजी से निकल रही थी, जिससे बल्लेबाजों के लिए शॉट खेलना मुश्किल हो रहा था।

अय्यर ने कहा, 'यह बल्लेबाजी के लिए आसान विकेट नहीं था, खासकर तब जब गेंद स्विंग हो रही थी और पिच पर रुककर आ रही थी। कई बार गेंद तेजी से भी निकल रही थी। आपने देखा होगा कि मैं और तिलक वर्मा लगभग एक जैसे तरीके से आउट हुए। हार्ड लेंथ पर गेंद का सामना करना चुनौतीपूर्ण था। इसके बावजूद 194 रन के करीब पहुंचना मेरे हिसाब से ठीक था।'

गेंदबाजी और फील्डिंग में सुधार की जरूरत

श्रेयस अय्यर ने भारतीय टीम की गेंदबाजी और फील्डिंग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने माना कि इन दोनों विभागों में टीम से गलतियां हुईं, जिसका खामियाजा मुकाबले में भुगतना पड़ा।

उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि हम गेंदबाजी और फील्डिंग में और बेहतर कर सकते थे। हम थोड़े सुस्त रहे। हालांकि, यह हमारे लिए सीखने का अच्छा मौका है। न्यूजीलैंड आकर अलग-अलग परिस्थितियों और मैदानों पर खेलना एक अच्छा अनुभव रहा।'

आखिरी दो मुकाबलों में टीम ने खुद को चुनौती दी

अय्यर ने बताया कि शुरुआती तीन मुकाबलों में जीत से टीम को अच्छी लय मिली थी। इसके बाद आखिरी दो मैचों में टीम मैनेजमेंट ने कुछ प्रयोग करने और खिलाड़ियों को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में परखने का फैसला किया था।

उन्होंने कहा, 'शुरुआती तीन मैचों से हमें अच्छी लय मिली। इसके बाद आखिरी दो मुकाबलों में हम खुद को थोड़ा और चुनौती देना चाहते थे। आज का मैच इसके लिए सही मौका था, लेकिन हम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। फिर भी यह हमारे लिए सीखने का अच्छा अनुभव रहा।'

फील्डिंग पर खास ध्यान देगी टीम इंडिया

आगामी मुकाबलों को लेकर भारतीय कप्तान ने कहा कि फिलहाल टीम का ध्यान वनडे सीरीज पर रहेगा। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि खिलाड़ियों को अपनी गलतियों पर विचार करना होगा और खासतौर पर फील्डिंग में सुधार करना होगा।

अय्यर ने कहा, 'अभी मैं इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहता, क्योंकि हमारे सामने वनडे मुकाबले हैं। हालांकि, हमें कुछ चीजों पर चर्चा करनी होगी और उनमें सुधार करना होगा। खासकर फील्डिंग ऐसा विभाग है, जिसमें हमें बेहतर होने की जरूरत है।'

भारतीय फैंस का श्रेयस अय्यर ने जताया आभार

भारतीय कप्तान ने न्यूजीलैंड में टीम का समर्थन करने पहुंचे भारतीय प्रशंसकों का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि दर्शकों की मौजूदगी और उनका समर्थन खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाता है।

अय्यर ने कहा, 'जिस तरह बड़ी संख्या में प्रशंसक मैदान पर पहुंचे और हमारा समर्थन किया, उससे हमें काफी आत्मविश्वास मिला। उनका प्यार और समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। उम्मीद है कि हमें आगे भी हर मुकाबले में ऐसा ही समर्थन मिलता रहेगा।'

न्यूजीलैंड ने 7 विकेट से जीता आखिरी मुकाबला

मुकाबले की बात करें तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 191 रन बनाए थे। इसके जवाब में न्यूजीलैंड ने टिम सीफर्ट के 93 और ग्लेन फिलिप्स के नाबाद 65 रनों की बदौलत 18 ओवर में ही 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड ने आखिरी टी20 मुकाबला 7 विकेट से जीता, जबकि भारतीय टीम ने सीरीज 3-2 से अपने नाम की।