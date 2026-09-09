ऑकलैंड: भारतीय टीम के इस साल अक्टूबर में होने वाले न्यूजीलैंड दौरे के लिए दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है और न्यूजीलैंड क्रिकेट ने कहा कि तीनों प्रारूप में होने वाली इस श्रृंखला के लिए अब तक 50000 से अधिक टिकट बिक चुके हैं। भारत छह साल के अंतराल के बाद न्यूजीलैंड का दौरा करेगा, जहां वह पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय, पांच वनडे और दो टेस्ट मैच खेलेगा।

भारत का यह दौरा 22 अक्टूबर से 1 दिसंबर 2026 तक चलेगा। इस दौरान दोनों टीमों के बीच कुल 12 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें पांच टी20I, पांच वनडे और दो टेस्ट मैच शामिल हैं।

क्राइस्टचर्च में 75 फीसदी टिकट बिके

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने बताया कि आम दर्शकों के लिए टिकट बिक्री शुरू होने के बाद कई मुकाबलों के हाउसफुल होने की संभावना है। क्राइस्टचर्च में होने वाले दूसरे टी20I के करीब 75 फीसदी टिकट पहले ही बिक चुके हैं।

इसके अलावा भारत के खिलाफ मुकाबलों के लिए ऑकलैंड के ईडन पार्क में भी टिकटों की भारी मांग है। मांग को देखते हुए स्टेडियम की छठी पंक्ति की सीटें भी खोली जा रही हैं, जिन्हें 2019 के बाद पहली बार दर्शकों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है।

ईडन पार्क में 30 अक्टूबर को बड़ा मुकाबला

भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20I 30 अक्टूबर को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए अतिरिक्त सीटें उपलब्ध कराई जा रही हैं।

न्यूजीलैंड क्रिकेट के मार्केटिंग प्रमुख टिम एलिस ने भी इस दौरे को लेकर उत्साह जताया। उन्होंने कहा, 'कई वर्षों बाद पहली बार ईडन पार्क के शीर्ष तल को खोलना वास्तव में रोमांचक है। इससे इस दौरे को लेकर उत्साह का पता चलता है।'

कब से कब तक चलेगा भारत का दौरा?

भारत का न्यूजीलैंड दौरा 22 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक चलेगा। टीम इंडिया सबसे पहले पांच मैचों की टी20I सीरीज खेलेगी। इसके बाद पांच वनडे और फिर दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे।

T20I सीरीज का पूरा शेड्यूल

22 अक्टूबर: पहला T20I — Hagley Oval, Christchurch

24 अक्टूबर: दूसरा T20I — Hagley Oval, Christchurch

27 अक्टूबर: तीसरा T20I — Hnry Stadium, Wellington

30 अक्टूबर: चौथा T20I — Eden Park, Auckland

1 नवंबर: पांचवां T20I — Seddon Park, Hamilton; सभी मैच दोपहर 12:30 बजे IST.

वनडे सीरीज का पूरा शेड्यूल

4 नवंबर: पहला ODI — Eden Park, Auckland

7 नवंबर: दूसरा ODI — Hnry Stadium, Wellington

10 नवंबर: तीसरा ODI — Seddon Park, Hamilton

13 नवंबर: चौथा ODI — Bay Oval, Tauranga

15 नवंबर: पांचवां ODI — Bay Oval, Tauranga; सभी मैच सुबह 7:30 बजे IST.

दो टेस्ट मैचों में होगी असली परीक्षा

व्हाइट-बॉल सीरीज के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे। पहला टेस्ट 19 से 23 नवंबर तक वेलिंगटन के Cello Basin Reserve में होगा। इसके बाद दौरे का दूसरा और आखिरी टेस्ट 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक क्राइस्टचर्च के Hagley Oval में खेला जाएगा। इस तरह टेस्ट सीरीज के साथ भारत का 2026 न्यूजीलैंड दौरा समाप्त होगा।

टिकटों की मांग ने बनाया रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुताबिक, भारत का यह 12 मैचों वाला दौरा उसके इतिहास के सबसे बड़े इनबाउंड दौरों में से एक है। शुरुआती टिकट बिक्री में ही जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है और खास तौर पर ऑकलैंड तथा क्राइस्टचर्च के मुकाबलों को लेकर फैंस में काफी उत्साह है।