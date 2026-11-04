विशाखापत्तनम: अनुभवी भारतीय गोल्फर गगनजीत भुल्लर ने Maritime Invitational 2026 के पहले राउंड में शानदार प्रदर्शन करते हुए संयुक्त बढ़त हासिल कर ली है। ईस्ट पॉइंट गोल्फ क्लब में मंगलवार को खेले गए पहले दौर में भुल्लर ने तीन-अंडर 69 का कार्ड खेला। उनके साथ दीपक यादव, रवि कुमार और कनव चौहान भी संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं।

पहली बार कोर्स पर खेलने के बावजूद भुल्लर का शानदार प्रदर्शन

11 बार के एशियन टूर विजेता गगनजीत भुल्लर ने पहली बार ईस्ट पॉइंट गोल्फ क्लब के कोर्स पर खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया। यह विशाखापत्तनम में उनका पहला दौरा भी था। इसके बावजूद उन्होंने परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालते हुए तीन-अंडर 69 का स्कोर बनाया। इस प्रदर्शन के साथ वह IGPL टूर पर लगातार दूसरा खिताब जीतने की दौड़ में भी बने हुए हैं। इससे पहले उन्होंने IGPL कृष्णा इनविटेशनल का खिताब जीता था।

चार गोल्फर संयुक्त रूप से पहले स्थान पर

पहले राउंड के बाद गगनजीत भुल्लर के साथ दीपक यादव, रवि कुमार और कनव चौहान संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं। इन चारों खिलाड़ियों ने तीन-अंडर 69 का स्कोर बनाया। भुल्लर जहां पांच बार IGPL खिताब जीत चुके हैं, वहीं उनके साथ शीर्ष पर मौजूद तीनों खिलाड़ी अपने पहले IGPL खिताब की तलाश में हैं। दीपक यादव को ईस्ट पॉइंट कोर्स पर पहले खेलने का अनुभव भी मिला।

बारिश के कारण खिलाड़ियों को करना पड़ा मुश्किल परिस्थितियों का सामना

टूर्नामेंट के शुरुआती दिन खिलाड़ियों के सामने मौसम की चुनौती रही। पिछले कई दिनों से हुई भारी बारिश के कारण गोल्फ कोर्स काफी नरम और फिसलन भरा हो गया था। सोमवार को भी बारिश के कारण खिलाड़ियों को अभ्यास का पर्याप्त मौका नहीं मिल पाया। परिस्थितियों को देखते हुए आयोजकों ने खिलाड़ियों के लिए प्रेफर्ड लाइज का नियम लागू किया और शॉटगन स्टार्ट का फैसला लिया।

पुखराज सिंह गिल ने की वापसी

एशियन टूर 2027 में खेलने की तैयारी कर रहे पुखराज सिंह गिल ने शुरुआती मुश्किलों के बाद वापसी करते हुए एक-ओवर 73 का स्कोर बनाया। वह सचिन बैसोया और तुषार पन्नू के साथ संयुक्त रूप से 10वें स्थान पर रहे। टूर्नामेंट के आगामी राउंड में खिलाड़ियों के बीच शीर्ष स्थान के लिए मुकाबला और दिलचस्प होने की उम्मीद है।