वुहान: वुहान ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पोलैंड की इगा स्वियातेक और माजा चवालिंस्का ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्वियातेक ने अमेरिका की एन ली को सीधे सेटों में हराया, जबकि चवालिंस्का ने मारिया सकारी को मात देकर अपने करियर का पहला डब्ल्यूटीए 1000 सेमीफाइनल हासिल किया। दूसरी ओर, लातविया की येलेना ओस्टापेंको और ब्रिटेन की केटी बोल्टर ने भी अपने-अपने मुकाबले जीतकर अंतिम चार में प्रवेश किया।

ओस्टापेंको की शानदार वापसी, श्नाइडर को हराया

पूर्व फ्रेंच ओपन चैंपियन येलेना ओस्टापेंको ने शुक्रवार को वुहान ओपन के क्वार्टर फाइनल में 11वीं वरीयता प्राप्त डायना श्नाइडर को 7-6 (6), 6-1 से हराया।

मुकाबले के पहले सेट में ओस्टापेंको एक समय 2-5 से पीछे चल रही थीं, लेकिन उन्होंने शानदार वापसी करते हुए स्कोर बराबर किया और सेट को टाईब्रेक तक पहुंचाया। टाईब्रेक में उन्होंने दो सेट पॉइंट बचाकर पहला सेट अपने नाम किया। इसके बाद दूसरे सेट में ओस्टापेंको ने पूरी तरह दबदबा बनाए रखा और सिर्फ एक गेम गंवाया।

केटी बोल्टर ने स्वितोलिना को हराकर किया उलटफेर

ब्रिटेन की केटी बोल्टर ने पांचवीं वरीयता प्राप्त एलिना स्वितोलिना को 6-2, 2-6, 6-4 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। इस जीत के साथ उन्होंने पहली बार किसी डब्ल्यूटीए 1000 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई। यह बोल्टर के करियर की शीर्ष-10 रैंकिंग वाली खिलाड़ी के खिलाफ दूसरी जीत है। अब उनकी नजरें फाइनल में पहुंचने पर होंगी, जहां उनका सामना ओस्टापेंको से होगा।

स्वियातेक ने एन ली को सीधे सेटों में हराया

सातवीं वरीयता प्राप्त इगा स्वियातेक ने अमेरिकी खिलाड़ी एन ली को 6-4, 6-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पहले सेट में स्वियातेक को कड़ी चुनौती मिली। 5-4 के स्कोर पर उन्होंने तीन ब्रेक पॉइंट बचाए और सेट अपने नाम किया। दूसरे सेट में पोलैंड की स्टार खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिद्वंद्वी को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। यह स्वियातेक का 25वां डब्ल्यूटीए 1000 सेमीफाइनल है और वुहान ओपन में उनका पहला सेमीफाइनल है।

स्वियातेक और चवालिंस्का के बीच होगा पोलिश मुकाबला

सेमीफाइनल में स्वियातेक का सामना उनकी हमवतन माजा चवालिंस्का से होगा। चवालिंस्का ने क्वार्टर फाइनल में मारिया सकारी को 6-0, 3-6, 7-5 से हराकर अपने करियर का पहला डब्ल्यूटीए 1000 सेमीफाइनल हासिल किया।

चवालिंस्का ने मुकाबले की शानदार शुरुआत करते हुए पहला सेट आसानी से जीत लिया। हालांकि, सकारी ने दूसरे सेट में वापसी की, लेकिन निर्णायक सेट में चवालिंस्का ने संयम बनाए रखते हुए जीत दर्ज की।

डबल्स में सिनियाकोवा-हंटर की जीत, एरानी-पाओलिनी भी सेमीफाइनल में

महिला युगल वर्ग में चीन की गुओ हान्यू और उनकी फ्रांसीसी जोड़ीदार क्रिस्टीना म्लादेनोविच को मौजूदा चैंपियन कैटरीना सिनियाकोवा और स्टॉर्म हंटर के हाथों हार का सामना करना पड़ा। सिनियाकोवा और हंटर ने यह मुकाबला 4-6, 6-2, 10-1 से जीतकर अगले दौर में जगह बनाई।