वुहान: छह बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन इगा स्वियातेक ने बाई जांघ में लगातार बनी हुई चोट के कारण निंगबो ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। उनके इस फैसले से साल के अंत में होने वाले WTA फाइनल्स में सीधे क्वालीफाई करने की संभावनाओं को बड़ा झटका लगा है। अब पोलैंड की इस स्टार खिलाड़ी के टूर्नामेंट में खेलने का एकमात्र रास्ता वैकल्पिक खिलाड़ी (ऑल्टरनेट) के रूप में प्रवेश करना है।

वुहान ओपन के सेमीफाइनल में लगी थी चोट

स्वियातेक को यह चोट वुहान ओपन के सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान लगी थी, जहां उनका सामना अपनी हमवतन खिलाड़ी माजा च्वालिंस्का से हुआ था। इस हार्ड कोर्ट मुकाबले में चोट के कारण स्वियातेक को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अपनी फिटनेस को प्राथमिकता देते हुए निंगबो ओपन से हटने का फैसला किया।

WTA फाइनल्स में सीधे प्रवेश का मौका हुआ खत्म

निंगबो ओपन से हटने के कारण स्वियातेक के लिए WTA फाइनल्स में सीधे जगह बनाने का रास्ता लगभग बंद हो गया है। साल के अंत में होने वाले इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए क्वालीफिकेशन की दौड़ में वह फिलहाल नौवें स्थान पर हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, सीधे क्वालीफाई करने के लिए केवल एक स्थान बचा था और स्वियातेक चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा के साथ इस स्थान की दौड़ में शामिल थीं, जो फिलहाल सातवें स्थान पर हैं।

स्वियातेक ने बयान जारी कर बताई नाम वापस लेने की वजह

निंगबो ओपन के आधिकारिक एक्स अकाउंट के हवाले से स्वियातेक ने कहा, "सभी पहलुओं पर ध्यान से विचार करने के बाद मैंने टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया है। पिछले कुछ हफ्तों से मेरी बाईं जांघ में लगातार परेशानी बनी हुई है। मुझे लगता है कि इस समय आराम करना और चोट से उबरने के लिए खुद को समय देना सही फैसला है।"

उन्होंने टूर्नामेंट में खेलने की इच्छा जताते हुए आयोजकों और प्रशंसकों का आभार भी व्यक्त किया। स्वियातेक ने कहा, "मैं यहां खेलने के लिए वास्तव में उत्साहित थी। मैं टूर्नामेंट के आयोजकों और उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूं, जो मुझे खेलते हुए देखने की उम्मीद कर रहे थे। मैं अगले साल यहां वापस आने का इंतजार करूंगी।"

2023 की चैंपियन स्वियातेक के सामने अब वैकल्पिक प्रवेश का रास्ता

स्वियातेक 2023 में WTA फाइनल्स का खिताब जीत चुकी हैं और छह ग्रैंड स्लैम खिताबों के साथ महिला टेनिस की प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल हैं। हालांकि, लगातार बनी चोट ने उनके इस साल के अंत में होने वाले टूर्नामेंट की तैयारियों को प्रभावित किया है। अब उनकी भागीदारी इस बात पर निर्भर करेगी कि वैकल्पिक खिलाड़ी के रूप में उन्हें मौका मिलता है या नहीं। फिलहाल उनका मुख्य लक्ष्य चोट से पूरी तरह उबरना होगा।

