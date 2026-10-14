वुहान: पोलैंड की स्टार टेनिस खिलाड़ी इगा स्वियातेक ने बुधवार को वुहान ओपन में शानदार जीत दर्ज करते हुए अंतिम 16 में जगह बना ली। छह बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्वियातेक ने अपनी हमवतन मैग्डालेना फ्रेच को 6-2, 6-1 से हराया। इस जीत के साथ उन्होंने टूर्नामेंट में अगले दौर का टिकट कटाया।

शुरुआत में पिछड़ीं, फिर की दमदार वापसी

मैच की शुरुआत स्वियातेक के लिए आसान नहीं रही। उन्होंने शुरुआती सर्विस गेम गंवाया और 0-2 से पिछड़ गईं। हालांकि, इसके बाद उन्होंने शानदार वापसी करते हुए लगातार छह गेम जीतकर पहला सेट 6-2 से अपने नाम कर लिया।

दूसरे सेट में भी स्वियातेक का दबदबा

पहला सेट जीतने के बाद स्वियातेक ने दूसरे सेट में भी अपनी लय बरकरार रखी। उन्होंने लगातार चार गेम जीतकर 4-0 की बढ़त बना ली। फ्रेच ने एक गेम जीतकर स्कोर 4-1 किया, लेकिन स्वियातेक ने मुकाबले पर पकड़ बनाए रखते हुए दूसरा सेट 6-1 से जीत लिया।

वुहान ओपन में सातवीं वरीयता प्राप्त हैं स्वियातेक

WTA के इस 1000-स्तरीय टूर्नामेंट में स्वियातेक को सातवीं वरीयता दी गई है। इससे पहले उन्होंने बीजिंग में खेले गए चाइना ओपन में क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया था। अब उनकी नजर वुहान ओपन में आगे बढ़ते हुए खिताब की दौड़ में बने रहने पर होगी।

अगले दौर में किससे होगा मुकाबला?

स्वियातेक का अगला मुकाबला एश्लिन क्रूगर और लानलाना तारारुदी के बीच होने वाले मैच की विजेता से होगा। वह टूर्नामेंट के उसी क्वार्टर में हैं, जिसमें शीर्ष वरीयता प्राप्त आर्यना सबालेंका भी शामिल हैं। सबालेंका ने बुधवार को अंतिम 16 में जगह बनाने के लिए एन ली का सामना किया।