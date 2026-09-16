नई दिल्ली: भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन ने भारतीय क्रिकेटर होने के साथ आने वाले दबाव और उम्मीदों पर खुलकर बात की। अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20I में 57 रनों की तेजतर्रार पारी खेलने के बाद सैमसन ने माना कि एक और नाकामी उन्हें बाहरी आलोचना के घेरे में ला सकती है, लेकिन अब उन्होंने इस दबाव को स्वीकार करना सीख लिया है।

दूसरे टी20I में सैमसन ने खेली तूफानी पारी

संजू सैमसन ने मंगलवार को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20I में 22 गेंदों पर 57 रन बनाए। उनकी इस पारी की मदद से भारत ने मुकाबला सात विकेट से जीतकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली।

सैमसन ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय क्रिकेटर के लिए नाकामी से निपटना आसान नहीं होता, लेकिन अनुभव ने उन्हें बाहरी प्रतिक्रियाओं के बजाय अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करना सिखाया है।

उन्होंने कहा, 'भारतीय क्रिकेटर होने के नाते नाकामी का सामना करना आसान नहीं है, लेकिन ऐसे समय में मेरा अनुभव काम आता है। मैं कोशिश करता हूं कि बाहरी शोर को खुद से दूर रखूं, आत्मविश्वास बनाए रखूं और उसी तरह खेलूं, जैसे मैं खेलना चाहता हूं। मैं ऊंचे स्ट्राइक रेट से रन बनाने की कोशिश करता हूं और जोखिम भी उठाता हूं। मुझे पता होता है कि अगर मैं फिर नाकाम हुआ, तो मुझे दोबारा काफी शोर का सामना करना पड़ेगा। लेकिन भारतीय क्रिकेट में शायद हम इसी तरह तैयार होते हैं। मैं मैदान पर जाकर अधिक से अधिक रन बनाने और टीम के लिए योगदान देने की कोशिश करता हूं।'

आक्रामक क्रिकेट में जोखिम उठाना जरूरी

31 वर्षीय बल्लेबाज ने माना कि भारत के आक्रामक अंदाज में खेलने से जोखिम जुड़ा हुआ है। उनके मुताबिक पिछले दो-तीन वर्षों में टीम ने जिस शैली को अपनाया है, वह काफी सफल रही है और अब खिलाड़ी उसी रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं।

सैमसन ने कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो यह इस फॉर्मेट की प्रकृति है। पिछले दो-तीन वर्षों से हम जिस तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं, यह उसी का हिस्सा है। अब हम विश्व चैंपियन हैं और हमारे पास एक ऐसा तरीका और अप्रोच है, जो काफी सफल रहा है। इसलिए हम उसी शैली को आगे बढ़ा रहे हैं। पावरप्ले में गेंद को देखकर अधिक से अधिक रन बनाने की कोशिश करते हैं। कभी यह तरीका अच्छी तरह काम करता है और कभी नहीं करता।'

टॉप-3 में जगह की होड़ को लेकर क्या बोले?

भारतीय टीम के शीर्ष तीन बल्लेबाजों के बीच जगह को लेकर चल रही प्रतिस्पर्धा पर भी सैमसन ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि बाहर से देखने पर खिलाड़ी एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी लग सकते हैं, लेकिन टीम के अंदर सभी का लक्ष्य भारत को जीत दिलाना है।

सैमसन ने कहा, 'बाहर की दुनिया के लिए वे हमारे प्रतिद्वंद्वी हैं, लेकिन हम एक टीम हैं और देश के लिए खेल रहे हैं। हमारा पहला लक्ष्य मैच जीतना है। इसके बाद व्यक्तिगत खिलाड़ियों की बात आती है।'

उन्होंने कहा, 'हम जितना संभव हो सके सकारात्मक रहने की कोशिश करते हैं। जो भी खिलाड़ी खेल रहा होता है, हम चाहते हैं कि वह अच्छा प्रदर्शन करे। हमें अपने मौके के लिए तैयार रहना होता है। हम निराश होकर या नकारात्मक सोच के साथ नहीं रह सकते कि मुझे मौका क्यों नहीं मिला और उसे क्यों दिया गया। इस तरह की मानसिकता यहां काम नहीं करती।'

टीम मैनेजमेंट के कठिन फैसलों का किया समर्थन

सैमसन ने भारतीय टीम के नेतृत्व समूह की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि टीम मैनेजमेंट कई बार लोकप्रिय फैसलों के बजाय टीम के हित में कठिन फैसले लेता है। अपने टीम से बाहर होने के फैसले का जिक्र करते हुए सैमसन ने कहा, 'कठिन फैसले लेना आसान नहीं होता। लोकप्रिय फैसले लेना सबसे आसान काम है, लेकिन हमारे नेतृत्व समूह ने टीम को पहले रखते हुए कुछ वास्तव में कठिन फैसले लिए हैं। इसके लिए हमारी टीम के नेतृत्व समूह को श्रेय दिया जाना चाहिए।'

उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि टीम मैनेजमेंट ने एक अच्छी फॉर्म में चल रहे युवा खिलाड़ी को समर्थन दिया और वह इस फैसले को समझते हैं।

बाहरी शोर के बावजूद निडर क्रिकेट खेलने का तरीका

सैमसन ने कहा कि भारतीय क्रिकेट में बाहरी दबाव और आलोचना खिलाड़ियों को प्रभावित करती है, लेकिन हर खिलाड़ी को अपनी मानसिकता और तैयारी को लेकर स्पष्ट रहना चाहिए।

उन्होंने कहा, 'भारत में बाहरी शोर क्रिकेटरों को प्रभावित जरूर करता है, लेकिन आपको अपनी मानसिकता, तैयारी और खेलने के तरीके को लेकर पूरी तरह स्पष्ट रहना चाहिए।'

उन्होंने आगे कहा, 'अगर मैं इन्हीं चीजों पर ध्यान देता रहता, तो इस तरह बल्लेबाजी नहीं कर पाता। शॉट खेलने से पहले मैं दस बार सोचता कि अगर आउट हो गया तो फिर वाई-फाई की समस्या शुरू हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा।'

टीम को पहले रखते हुए खुद को व्यक्त करना चाहते हैं

सैमसन के मुताबिक दबाव से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह समझना है कि खिलाड़ी किस तरह का क्रिकेटर है और उसे मैदान पर किस अंदाज में खेलना है। उन्होंने कहा, 'आप चाहे जिस तरह के दबाव में हों, आपको यह समझना होगा कि आप किस तरह के खिलाड़ी हैं। इसके बाद टीम को पहले रखते हुए मैदान पर जाकर खुद को व्यक्त करना चाहिए।'