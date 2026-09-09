दुबई: Women's Asia Cup 2026 में पाकिस्तान की बल्लेबाज गुल फिरोजा पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बड़ा एक्शन लिया है। हांगकांग के खिलाफ ग्रुप ए मुकाबले के दौरान मैदान पर अंपायर के फैसले पर असहमति जताना उन्हें भारी पड़ा। ICC ने उन्हें Level 1 के कोड ऑफ कंडक्ट उल्लंघन का दोषी पाया है।

अंपायर के फैसले पर जताई थी नाराजगी

यह घटना पाकिस्तान और हांगकांग के बीच दुबई में खेले गए मुकाबले की पाकिस्तान की पारी के पांचवें ओवर की है। गुल फिरोजा को अंपायर ने LBW आउट दिया था। इस फैसले से बल्लेबाज खुश नहीं थीं और उन्होंने अपने उपकरण की ओर इशारा करते हुए यह बताने की कोशिश की कि गेंद उनके बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगी थी।

ICC के अनुसार, खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के दौरान अंपायर के फैसले पर सार्वजनिक रूप से असहमति जताने की अनुमति नहीं है। इसी वजह से फिरोजा के खिलाफ कार्रवाई की गई।

10 प्रतिशत मैच फीस का लगा जुर्माना

ICC ने गुल फिरोजा की मैच फीस का 10 प्रतिशत काटने का फैसला किया है। इसके अलावा उनके अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ा गया है। यह मामला ICC Code of Conduct के Article 2.8 के तहत आता है, जो अंपायर के फैसले पर असहमति जताने से संबंधित है।

फिरोजा ने आरोप को स्वीकार कर लिया और प्रस्तावित सजा को मान लिया। इस वजह से मामले में औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी। यह सजा एमिरेट्स ICC इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी की सुप्रिया रानी दास ने तय की।

दो साल में दूसरी बार फंसीं गुल फिरोजा

गुल फिरोजा के लिए यह पिछले दो वर्षों में दूसरा Code of Conduct उल्लंघन है। इससे उनके कुल डिमेरिट पॉइंट्स की संख्या बढ़कर 2 हो गई है। उनका पहला डिमेरिट पॉइंट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान के Women's T20 World Cup मुकाबले के दौरान हुई एक अलग घटना के बाद मिला था।

इस ताजा मामले की आधिकारिक शिकायत ऑन-फील्ड अंपायर रोकैया सुल्ताना और रबाब अहसन ने दर्ज की। इसमें थर्ड अंपायर शिवानी मिश्रा और फोर्थ अंपायर शथिरा जाकिर ने भी सहयोग किया।

Level 1 उल्लंघन पर क्या है ICC का नियम?

ICC के नियमों के मुताबिक Level 1 के उल्लंघन पर खिलाड़ी को औपचारिक फटकार से लेकर अधिकतम 50 प्रतिशत मैच फीस के जुर्माने तक की सजा मिल सकती है। इसके साथ एक या दो डिमेरिट पॉइंट भी दिए जा सकते हैं।

डिमेरिट पॉइंट खिलाड़ी के रिकॉर्ड में 24 महीने तक सक्रिय रहते हैं। अगर इस अवधि के दौरान किसी खिलाड़ी के डिमेरिट पॉइंट्स की संख्या चार या उससे ज्यादा हो जाती है, तो उन्हें Suspension Points में बदल दिया जाता है।

चार डिमेरिट पॉइंट हुए तो बढ़ सकती है मुश्किल

ICC के नियमों के तहत चार या उससे ज्यादा डिमेरिट पॉइंट होने पर वे Suspension Points में बदलते हैं। दो Suspension Points होने पर खिलाड़ी को एक टेस्ट, दो ODI या दो T20I के लिए निलंबित किया जा सकता है। इनमें से जिस फॉर्मेट का मुकाबला टीम के शेड्यूल में पहले आता है, उसी के अनुसार प्रतिबंध लागू होता है।

इसलिए गुल फिरोजा के खाते में अब दो डिमेरिट पॉइंट होने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अगले 24 महीनों में किसी और अनुशासनात्मक उल्लंघन से उनके रिकॉर्ड पर और कार्रवाई का खतरा रहेगा।

हांगकांग के खिलाफ मुकाबले में क्या हुआ?

पाकिस्तान ने Women's Asia Cup के ग्रुप ए मुकाबले में हांगकांग का सामना किया था। इसी मुकाबले के दौरान पांचवें ओवर में गुल फिरोजा को LBW आउट दिया गया। अंपायर के फैसले पर उनकी प्रतिक्रिया ICC की नजर में आ गई और बाद में Code of Conduct के तहत उन पर कार्रवाई की गई।

यह कार्रवाई Women's Asia Cup के दौरान पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी के खिलाफ ICC की अनुशासनात्मक कार्रवाई का एक और मामला है।