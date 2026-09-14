नई दिल्ली: पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप झेलने के बाद अब पाकिस्तान पर ICC ने भारी जुर्माना लगाया है। टीम की 50 प्रतिशत मैच फीस काटी गई है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के 11 अंक भी घटा दिए गए हैं। यह कार्रवाई तीसरे टेस्ट में धीमी ओवर गति के कारण हुई है।

तीसरे टेस्ट में धीमी ओवर गति बनी वजह

ICC ने सोमवार को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा की। बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान की टीम निर्धारित समय में 11 ओवर कम फेंक पाई। समय की छूट को ध्यान में रखने के बाद भी पाकिस्तान 11 ओवर पीछे रहा। इसी कारण टीम पर मैच फीस में 50 प्रतिशत की कटौती और WTC के 11 अंकों की कमी का दंड लगाया गया।

कप्तान बाबर आजम ने गलती मानी

मैच रेफरी रंजन मदुगले ने ऑन-फील्ड अंपायर, थर्ड अंपायर और फोर्थ अंपायर की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद यह सजा सुनाई। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने आरोपों को स्वीकार कर लिया। उनके दोष स्वीकार करने के कारण इस मामले में किसी औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी।

ICC के नियम क्या कहते हैं?

ICC के नियमों के अनुसार, निर्धारित ओवरों से प्रत्येक ओवर कम फेंकने पर टीम की मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है। यह जुर्माना अधिकतम 50 प्रतिशत तक हो सकता है। इसके अलावा, WTC में प्रत्येक कम ओवर के लिए एक अंक काटा जाता है। पाकिस्तान 11 ओवर पीछे रहा, इसलिए उसके WTC खाते से 11 अंक घटाए गए।

WTC तालिका में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान

इस दोहरी सजा के बाद पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में नौवें और आखिरी स्थान पर पहुंच गया है। टीम का पॉइंट्स प्रतिशत 14.81 से घटकर सिर्फ 4.63 रह गया है। इससे पाकिस्तान की WTC अभियान में स्थिति और कमजोर हो गई है। टीम को अब आगे के मुकाबलों में न केवल बेहतर प्रदर्शन करना होगा, बल्कि ओवर गति से जुड़े नियमों का भी ध्यान रखना होगा।

इंग्लैंड ने पाकिस्तान का किया क्लीन स्वीप

यह कार्रवाई इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की निराशाजनक टेस्ट सीरीज के बाद हुई है। इंग्लैंड ने तीसरा टेस्ट आठ विकेट से जीतकर तीन मैचों की सीरीज में पाकिस्तान का 3-0 से सफाया कर दिया। तीसरे टेस्ट की पहली पारी में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 133 रन पर ऑल आउट हो गई थी। हालांकि, दूसरी पारी में पाकिस्तान ने वापसी करते हुए 449 रन बनाए और इंग्लैंड के सामने 130 रन का लक्ष्य रखा।

इंग्लैंड ने इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया और आठ विकेट से जीत दर्ज की। इस नतीजे ने पाकिस्तान के लिए एक और मुश्किल दौरे का अंत किया।

पाकिस्तान के लिए लगातार बढ़ रहीं मुश्किलें

इंग्लैंड के खिलाफ हार, WTC अंकों में कटौती और भारी मैच फीस जुर्माने ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परेशानियां बढ़ा दी हैं। टीम अब WTC तालिका में सबसे निचले स्थान पर है। पाकिस्तान को आगे अपने प्रदर्शन के साथ-साथ अनुशासन और ओवर गति पर भी विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि ऐसी गलतियों का सीधा असर टीम की रैंकिंग और अंक तालिका पर पड़ रहा है।