नई दिल्ली: भारत के खिलाफ मुकाबले में शफाली वर्मा को आउट करने के बाद आक्रामक अंदाज में जश्न मनाना पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना को भारी पड़ गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने फातिमा पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया है। इसके अलावा उनके अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक भी जोड़ा गया है।

शफाली को आउट करने के बाद किया था आक्रामक जश्न

भारत और पाकिस्तान के बीच 5 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में महिला टी20 एशिया कप का मुकाबला खेला गया था। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने भारतीय सलामी बल्लेबाज शफाली वर्मा को कैच एंड बोल्ड किया। विकेट लेने के बाद फातिमा ने शफाली की ओर इशारा करते हुए आक्रामक अंदाज में उन्हें ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने का संकेत दिया। शफाली ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और चुपचाप मैदान से बाहर चली गईं।

What a Celebration by Fatima Sana he literally said Shafali Sharma Jaa jaa k Brtn Dho 🥵🥶😂 pic.twitter.com/0z8eZA2ELk — Usman (@UsmanOffical56) September 5, 2026

ICC ने लगाया 10 प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना

ICC ने 7 सितंबर को फातिमा सना को इस मामले में दोषी पाया। उन पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। फातिमा ने ICC की आचार संहिता के लेवल-1 के अनुच्छेद 2.5 का उल्लंघन किया। यह नियम ऐसे शब्दों, हरकतों या इशारों से संबंधित है, जो आउट होने के बाद बल्लेबाज को नीचा दिखाने या उससे आक्रामक प्रतिक्रिया उकसाने की कोशिश करते हैं।

24 महीने में दूसरी बार हुई गलती

यह फातिमा सना की पिछले 24 महीनों में दूसरी अनुशासनात्मक गलती है। इसी वजह से उनके रिकॉर्ड में एक और डिमेरिट अंक जोड़ दिया गया है। इससे पहले फातिमा को 2025 में आयरलैंड के खिलाफ खेले गए टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के दौरान एक डिमेरिट अंक मिला था।

अब दो और डिमेरिट अंक मिले तो लगेगा बैन

ICC के नियमों के मुताबिक अगर फातिमा सना के रिकॉर्ड में दो और डिमेरिट अंक जुड़ते हैं, तो उन्हें दो सस्पेंशन पॉइंट में बदल दिया जाएगा। दो सस्पेंशन पॉइंट हासिल होने पर खिलाड़ी पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऐसे मामले में खिलाड़ी को एक टेस्ट, दो वनडे या दो टी20 इंटरनेशनल मैचों के लिए निलंबित किया जा सकता है, जो भी मुकाबला पहले आता है।

औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी

फातिमा सना ने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी। इसी वजह से मामले में औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी। मैच रेफरी सुप्रिया दास ने लेवल-1 के उल्लंघन के लिए अधिकतम सजा नहीं दी। इस अपराध के लिए अधिकतम सजा 50 प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना और दो डिमेरिट अंक तक हो सकती थी।

पाकिस्तान को मिली थी करारी हार

भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले में पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 55 रन पर ऑल आउट हो गई थी। पाकिस्तान ने 18.1 ओवर में अपने सभी विकेट गंवा दिए। जवाब में भारत ने तीन विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने टीम को जीत तक पहुंचाया। भारत ने यह मुकाबला 7 विकेट से जीता और 11.2 ओवर शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया।फातिमा सना के लिए इस मैच में उनकी तीन विकेट की गेंदबाजी ही एकमात्र राहत रही।

पाकिस्तान की नजर अब हांगकांग के खिलाफ मुकाबले पर

भारत महिला टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहले ही जगह बना चुका है। वहीं पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए हांगकांग, चीन के खिलाफ मुकाबला बेहद अहम है। पाकिस्तान और हांगकांग, चीन के बीच मुकाबला 7 सितंबर को खेला जाना है। पाकिस्तान अगर यह मैच जीतता है तो वह 11 सितंबर को गत चैंपियन श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेगा। श्रीलंका की कप्तानी चमारी अटापट्टू के हाथों में है।