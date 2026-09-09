एजबेस्टन: पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज और कप्तान बाबर आजम इन दिनों अपनी बल्लेबाजी को लेकर सवालों के घेरे में हैं। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे उनकी हालिया फॉर्म को लेकर सवाल पूछा गया। बाबर ने अपने प्रदर्शन का बचाव करते हुए पिछली टेस्ट सीरीज का उदाहरण दिया।

बाबर ने याद दिलाया पिछली सीरीज का प्रदर्शन

रिपोर्टर ने बाबर से उनके प्रदर्शन की तुलना सलमान आगा और मोहम्मद रिजवान जैसे खिलाड़ियों से जुड़े हालिया फैसलों के संदर्भ में की। इसके जवाब में बाबर ने अपनी पिछली टेस्ट सीरीज के प्रदर्शन को याद दिलाया। उन्होंने कहा, 'अगर आप प्रदर्शन की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से पिछली सीरीज में मैं मैन ऑफ द सीरीज था।'

वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाए थे 193 रन

बाबर आजम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने कुल 193 रन बनाए और उनका बल्लेबाजी औसत 96.50 रहा। इस दौरान बाबर ने दो अर्धशतक भी लगाए और उन्हें सीरीज का Player of the Series चुना गया। यह सीरीज बाबर की दोबारा पाकिस्तान की कप्तानी संभालने के बाद पहली बड़ी जिम्मेदारी भी थी। ऐसे में उनके प्रदर्शन ने टीम के लिए सकारात्मक संकेत दिए थे।

इंग्लैंड के खिलाफ वापसी रही खराब

हालांकि, वेस्टइंडीज सीरीज के बाद बाबर की लय बरकरार नहीं रह सकी। चोट के कारण वह इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती टेस्ट से बाहर रहे। दूसरे टेस्ट में वापसी करने के बाद उनका बल्ला पूरी तरह खामोश रहा और उन्होंने मैच की दोनों पारियों में मिलाकर सिर्फ 14 रन बनाए। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान पहले ही सीरीज में 0-2 से पीछे है और अब तीसरे टेस्ट में टीम के सामने क्लीन स्वीप से बचने की चुनौती है। ऐसे में कप्तान बाबर पर टीम को संभालने के साथ-साथ खुद रन बनाने का भी दबाव है।

पाकिस्तान टीम में हुआ बड़ा बदलाव

दूसरे टेस्ट में हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बड़ा बदलाव देखने को मिला। हेड कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को उनके पद से हटा दिया गया। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान और इमाम-उल-हक समेत कुल सात खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया गया और उन्हें वापस घर लौटने के लिए कहा गया। बाबर ने इन बड़े फैसलों में अपनी किसी भूमिका से दूरी बनाई थी। इसके बावजूद पूरी तरह बदली हुई टीम को संभालने की जिम्मेदारी के कारण उन पर दबाव और बढ़ गया है।

2022 से टेस्ट शतक का इंतजार

बाबर आजम की व्यक्तिगत परेशानी सिर्फ हालिया खराब प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। वह दिसंबर 2022 के बाद से टेस्ट क्रिकेट में शतक नहीं लगा सके हैं। लंबे समय से चल रहा यह शतक का सूखा उनकी मौजूदा फॉर्म को लेकर चर्चा का बड़ा कारण बना हुआ है।

दूसरी तरफ पाकिस्तान की टेस्ट टीम भी लंबे फॉर्मेट में संघर्ष कर रही है। 2025-27 World Test Championship cycle में टीम अब तक 8 मुकाबलों में सिर्फ 2 जीत हासिल कर सकी है। इसके चलते WTC फाइनल में पहुंचने की उसकी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं।

तीसरे टेस्ट में बाबर पर रहेंगी नजरें

इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में पाकिस्तान पहले ही 0-2 से पिछड़ चुका है। अब तीसरे टेस्ट में टीम की कोशिश कम से कम एक जीत हासिल कर सीरीज को क्लीन स्वीप से बचाने की होगी। ऐसे में बाबर आजम पर कप्तान के साथ-साथ बल्लेबाज के रूप में भी बड़ी जिम्मेदारी होगी।

बाबर ने अपनी पिछली सीरीज के प्रदर्शन का हवाला देकर फॉर्म पर उठ रहे सवालों का जवाब जरूर दिया है, लेकिन अब इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में उनके बल्ले से निकलने वाले रन ही सबसे बड़ा जवाब होंगे।