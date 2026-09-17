नई दिल्ली : स्टीव स्मिथ ने कहा कि 2018 के बॉल-टैम्परिंग स्कैंडल की यादें उन्हें कभी-कभी अब भी आती हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के इस बल्लेबाज को इस बात की चिंता नहीं है कि उस बदनाम घटना के बाद पहली बार टेस्ट सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका लौटने पर उन्हें लोगों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है। स्मिथ उस विवाद के मुख्य लोगों में से एक थे जो मार्च 2018 में केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच के दौरान हुआ था। सैंडपेपर का इस्तेमाल करके गेंद की हालत बदलने की योजना में अपनी भूमिका स्वीकार करने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया, 12 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया और ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी से हटा दिया गया।

डेविड वॉर्नर पर भी एक साल का बैन लगाया गया और उनसे कप्तानी की जिम्मेदारियां छीन ली गईं, जबकि कैमरन बैनक्रॉफ्ट को 9 महीने के लिए सस्पेंड किया गया। लगभग आठ साल बाद स्मिथ 9 अक्टूबर से डरबन में शुरू होने वाली तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ दक्षिण अफ्रीका लौटने की तैयारी कर रहे हैं। 37 वर्षीय खिलाड़ी ने माना कि उनके सस्पेंशन से जुड़ी घटनाओं को पूरी तरह से भूलना मुश्किल है, खासकर दक्षिण अफ्रीका छोड़ने के बाद मीडिया के भारी ध्यान का सामना करने की यादें।

स्मिथ ने गुरुवार को प्रकाशित एक इंटरव्यू में न्यूज कॉर्प को बताया, 'मुझे कैमरे ज्यादा पसंद नहीं हैं... सच कहूं तो कैमरे के सामने मुझे घबराहट होती है। वह मेरे जीवन का एक बहुत बुरा अनुभव था और जब मैं कैमरे की फ्लैश की आवाज सुनता हूं, तो मुझे एक तरह से वह सब फिर से याद आ जाता है।' उन्होंने आगे कहा, 'जेम्स सदरलैंड का यह बताना कि मुझे एक साल के लिए बैन किया जा रहा है - वे 24-48 घंटे। वह समय और जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट से गुजरते समय लोगों की भीड़ से घिर जाना और फिर वापस उड़ान भरना और वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। मुझे अब भी कभी-कभी उसकी हल्की-फुल्की यादें आती हैं।'

स्मिथ ने कहा कि स्कैंडल के बाद के शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे और इस अनुभव ने उन्हें जरूरी सबक सिखाए। उन्होंने कहा, 'यह निश्चित रूप से एक मुश्किल दौर था, खासकर उसके कुछ दिन बाद का शुरुआती समय। मेरी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मैं ऐसी स्थिति में दोबारा नहीं पहुंचना चाहता, लेकिन मैंने निश्चित रूप से उससे सीखा है और अपने जीवन में आगे बढ़ पाया हूं।' यह सीरीज 2018 के बाद ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण अफ्रीका में पहला टेस्ट दौरा होगा और यह पिछले साल लॉर्ड्स में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में दोनों टीमों के आमने-सामने होने के बाद हो रही है।