नई दिल्ली: भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में चार साल बाद वापसी और आधुनिक टी20 क्रिकेट में गेंदबाजों की भूमिका को लेकर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन-चार साल में बिना किसी उम्मीद के अपने काम पर ध्यान देने से उन्हें काफी मदद मिली। भुवनेश्वर ने इसी महीने भारतीय टीम में वापसी की थी और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में गेंदबाजी करने का मौका मिला।

'खुद से कोई उम्मीद नहीं रखता'

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की ओर से साझा किए गए वीडियो में भुवनेश्वर ने अपने नजरिए के बारे में बताया। उन्होंने कहा, 'मेरी मानसिक स्थिति बहुत सरल है। मुझे खुद से कोई उम्मीद नहीं है। पिछले तीन-चार साल में चीजें इसी तरह मेरे लिए काम करती रहीं। कोई उम्मीद नहीं, बस अपना काम करते रहो। वर्तमान में रहना जरूरी है और मैं अभी इसी मानसिकता में हूं।'

'चार साल तक भारतीय जर्सी के पीछे नहीं भागा'

भुवनेश्वर ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रहने के दौरान उन्होंने वापसी के बारे में लगातार सोचने के बजाय अपने खेल और व्यक्तित्व को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा, 'मुझे पता है कि मैंने देश के लिए नहीं खेला, लेकिन इस दौरान मैंने जो चीजें कीं और एक व्यक्ति के तौर पर जो परिपक्वता आई, उसने मुझे वर्तमान में रहना सिखाया। चार साल तक मैंने भारतीय जर्सी पाने के लिए कभी दौड़ नहीं लगाई।'

'हम गेंदबाजों को शिकार समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है'

आधुनिक टी20 क्रिकेट में बल्लेबाजों के बढ़ते आक्रामक रवैये पर भुवनेश्वर ने कहा कि गेंदबाजों को कमजोर पक्ष मानना सही नजरिया नहीं है। उन्होंने कहा, 'मेरा हमेशा से मानना रहा है कि हम गेंदबाजों को शिकार समझते हैं, लेकिन वे शिकार नहीं हैं। एक गेंदबाज के तौर पर आप खेल को नियंत्रित कर सकते हैं। आप बल्लेबाजों को वहां शॉट खेलने के लिए मजबूर कर सकते हैं, जहां आप चाहते हैं। यह सिर्फ नजरिए की बात है।'

'टी20 में 200 रन अब सामान्य स्कोर बन गया है'

भुवनेश्वर ने माना कि पिछले चार साल में टी20 क्रिकेट में काफी बदलाव आया है। अब बल्लेबाज पहली गेंद से ही आक्रामक रुख अपनाते हैं और बड़े स्कोर आम होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा, 'पिछले चार साल में खेल काफी विकसित हुआ है। सिर्फ लीग क्रिकेट ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी बदलाव आया है। अब 200 रन सामान्य स्कोर बन गया है। जब 200 रन बनते हैं, तो लगता है कि कुछ खास हुआ है।'

विदेशी परिस्थितियों में गेंदबाजों के सामने चुनौती

विदेशी दौरों, खासकर दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में खेलने की चुनौतियों पर भी भुवनेश्वर ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वहां की परिस्थितियां अलग होती हैं और बल्लेबाजों तथा गेंदबाजों दोनों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उनके मुताबिक, पिछले चार-पांच साल में सफेद गेंद के क्रिकेट में गेंदबाजों को मिलने वाली मदद भी कम हुई है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत से टीम का आत्मविश्वास बढ़ा

भुवनेश्वर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में भारत की जीत को टीम के आत्मविश्वास के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने माना कि उस मैच में गेंदबाजों के लिए परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण थीं, लेकिन बल्लेबाजों ने लक्ष्य का शानदार तरीके से पीछा किया। उन्होंने कहा, 'जिस तरह हमने पहला मैच जीता, उससे टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ा है। ऐसे विदेशी दौरों पर अगर शुरुआत अच्छी हो, तो उसका सकारात्मक असर दूसरे प्रारूपों और आगामी मुकाबलों पर भी पड़ता है।'