पुर्तगाल: स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने खुद को फुटबॉल इतिहास का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बताया है। CNN पुर्तगाल को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनके गोल करने के रिकॉर्ड और मौजूदा फॉर्म को उतनी अहमियत नहीं दी जा रही है, जितनी मिलनी चाहिए। रोनाल्डो का यह बयान राष्ट्रीय टीम से निलंबन और कोच के साथ कथित विवाद के बीच सामने आया है।

रोनाल्डो ने इंटरव्यू के दौरान अपने प्रदर्शन और गोल के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि उनके योगदान को पर्याप्त सम्मान नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा, 'लोग मेरी मौजूदा फॉर्म और मेरे गोलों को महत्व नहीं दे रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा, “आंकड़े खुद सब कुछ बयां करते हैं।' उनके इस बयान ने फुटबॉल जगत में सर्वकालिक महान खिलाड़ी को लेकर चल रही बहस को फिर चर्चा में ला दिया है।

पिछले करीब दो दशकों से रोनाल्डो और अर्जेंटीना के दिग्गज लियोनेल मेसी के बीच सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनने की होड़ फुटबॉल की सबसे बड़ी चर्चाओं में शामिल रही है। हालांकि, 2022 विश्व कप जीतने के बाद मेसी के पक्ष में राय मजबूत हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक, मेसी को हाल ही में अर्जेंटीना की ओर से शानदार विदाई भी दी गई और उनके सम्मान में विशेष ‘GOAT’ जर्सी तैयार की गई।

दूसरी ओर, रोनाल्डो का पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम के कोच जॉर्ज जीसस के साथ कथित विवाद भी सुर्खियों में है। रिपोर्ट के अनुसार, डेनमार्क के खिलाफ पुर्तगाल की 4-2 की जीत के दौरान रोनाल्डो को वार्मअप करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्हें मैदान पर खेलने का मौका नहीं मिला। इसके बाद कोच के साथ उनके मतभेदों की चर्चा तेज हो गई और राष्ट्रीय टीम से उनके निलंबन की खबर सामने आई।

रोनाल्डो के बयान ऐसे समय आए हैं, जब उनके और मेसी के बीच सर्वकालिक महान खिलाड़ी की बहस एक बार फिर तेज हो सकती है। मेसी की विश्व कप उपलब्धि और रोनाल्डो के लंबे करियर में बनाए गए गोल के रिकॉर्ड को अक्सर इस तुलना का आधार माना जाता है। हालांकि, रोनाल्डो ने अपने इंटरव्यू में साफ संकेत दिया कि वह अपने प्रदर्शन और उपलब्धियों को सर्वश्रेष्ठ होने का मजबूत आधार मानते हैं।

फिलहाल, रोनाल्डो के बयान और पुर्तगाल टीम से जुड़े घटनाक्रम पर फुटबॉल प्रशंसकों की नजरें बनी हुई हैं। उनके करियर की उपलब्धियों और गोल करने की निरंतरता ने उन्हें आधुनिक फुटबॉल के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में शामिल किया है। वहीं, खुद को इतिहास का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बताने के उनके दावे पर बहस जारी रहने की संभावना है।