नई दिल्ली: भारतीय ऑलराउंडर नमन धीर ने टीम इंडिया में अपनी भूमिका और आईपीएल के Impact Player नियम को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि भारतीय टीम में उन्हें छठे या सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार रहना होता है। इसके अलावा, जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी से भी टीम के लिए योगदान देना उनकी जिम्मेदारी है।

'मैं एक बल्लेबाजी ऑलराउंडर हूं'

वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में भारत की 14 रन से जीत के बाद नमन धीर ने प्रसारक JioStar से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपनी भूमिका स्पष्ट करते हुए कहा, 'मैं एक बल्लेबाजी ऑलराउंडर हूं।'

IPL के Impact Player नियम पर क्या बोले नमन धीर?

नमन धीर ने आईपीएल में गेंदबाजी के सीमित अवसर मिलने की वजह Impact Player नियम को बताया। उन्होंने कहा, 'आईपीएल में Impact Player नियम के कारण मुझे गेंदबाजी के कम मौके मिलते हैं। लेकिन जब से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया है, तब से गेंदबाजी करता आ रहा हूं और मुझे इसमें काफी मजा आता है।'

टीम इंडिया में नंबर 6 या 7 पर मिलेगी जिम्मेदारी

नमन धीर ने बताया कि भारतीय टीम के कोच और कप्तान ने उनकी भूमिका को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, 'कोच और कप्तान ने मुझे बताया है कि परिस्थितियों के हिसाब से मैं छठे या सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करूंगा, इसलिए मेरी भूमिका लचीली रहेगी।'

गेंदबाजी में भी निभानी होगी अहम जिम्मेदारी

नमन धीर ने अपनी गेंदबाजी की जिम्मेदारी के बारे में आगे कहा, 'गेंदबाजी में मेरी जिम्मेदारी जरूरत पड़ने पर दो या तीन ओवर किफायती तरीके से डालने की होगी।' इससे साफ है कि टीम मैनेजमेंट उनसे मध्यक्रम में तेजी से रन बनाने के साथ-साथ गेंदबाजी में भी उपयोगी योगदान की उम्मीद कर रहा है।

Sher-e-Punjab T20 League में मचाया था धमाल

भारतीय टीम तक पहुंचने से पहले नमन धीर ने Sher-e-Punjab T20 League में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने टूर्नामेंट में 655 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 217 से अधिक रहा। इस दौरान उन्होंने 64 गेंदों पर 173 रन की विस्फोटक पारी भी खेली, जिसने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा।

घरेलू क्रिकेट और IPL के प्रदर्शन से मिली भारतीय टीम में जगह

घरेलू क्रिकेट में शानदार बल्लेबाजी और ऑलराउंड प्रदर्शन के साथ मुंबई इंडियंस के लिए उनके योगदान ने नमन धीर को भारतीय टीम तक पहुंचने में मदद की। उन्होंने सितंबर 2026 के आखिर में वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया और इसके बाद टी20 टीम में भी अपनी जगह बनाई।

नमन धीर के पास खुद को साबित करने का मौका

वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरुआती मुकाबलों में नमन धीर ने गेंदबाजी से अपनी उपयोगिता दिखाई है। अब उनकी नजरें बल्लेबाजी में भी अधिक योगदान देने पर होंगी। अगर वह दोनों विभागों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो भारतीय टीम में नंबर 6 या 7 पर उनकी भूमिका और मजबूत हो सकती है।