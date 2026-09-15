नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान और प्रधानमंत्री इमरान खान की हिरासत और स्वास्थ्य को लेकर ऑस्ट्रेलिया के सात पूर्व क्रिकेट कप्तानों ने मानवीय चिंता जताई है। इन पूर्व खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग से संपर्क कर इमरान खान के साथ हो रहे व्यवहार पर ध्यान देने की अपील की है।

सात पूर्व कप्तानों ने पेनी वॉन्ग को लिखा पत्र

विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग को भेजे गए पत्र पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एलन बॉर्डर, ग्रेग चैपल, इयान चैपल, बेलिंडा क्लार्क, किम ह्यूजेस, मार्क टेलर और स्टीव वॉ ने हस्ताक्षर किए हैं। पूर्व कप्तानों ने स्पष्ट किया कि उन्होंने यह पत्र 'राजनयिकों या राजनीतिक हस्तियों के रूप में नहीं, बल्कि पूर्व कप्तानों के रूप में लिखा है, जिन्हें अपनी बात रखने की जरूरत महसूस हुई।'

राजनीतिक या कानूनी मामले पर टिप्पणी नहीं

पत्र में पूर्व क्रिकेटरों ने कहा कि वे इमरान खान के खिलाफ चल रहे कानूनी या राजनीतिक मामलों पर कोई राय नहीं दे रहे हैं। उनके मुताबिक, यह पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। हालांकि, उन्होंने हिरासत में रखे गए किसी भी व्यक्ति के साथ होने वाले व्यवहार को लेकर चिंता जताई। पूर्व कप्तानों ने इसे “राजनीति चाहे जो भी हो, बुनियादी इंसानियत का मामला” बताया।

इमरान खान की सेहत को लेकर परिवार चिंतित

नवीनतम पत्र में कहा गया है कि इमरान खान के बेटे और बहनें कई महीनों से सार्वजनिक रूप से उनकी सेहत और हिरासत में उनके साथ किए जा रहे व्यवहार पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। इन चिंताओं में सीमित चिकित्सा सुविधाएं, परिवार से मिलने पर रोक और कानूनी सलाह लेने की सीमित सुविधा शामिल हैं।

22 पूर्व अंतरराष्ट्रीय कप्तानों ने भी लिखा था पत्र

इससे पहले 23 अगस्त को दुनिया के 22 पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कप्तानों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पत्र लिखा था। इस पत्र में इमरान खान के बेहतर इलाज की मांग की गई थी। पूर्व कप्तानों का कहना था कि इमरान खान को मिल रही चिकित्सा सुविधा पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप नहीं है। उस पत्र में तीन प्रमुख मांगें रखी गई थीं।

मेडिकल बोर्ड से स्वतंत्र जांच की मांग

पूर्व कप्तानों ने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित मेडिकल बोर्ड को इमरान खान की सेहत की पूरी और स्वतंत्र जांच करने की अनुमति दी जाए। इस बोर्ड में इमरान के निजी डॉक्टरों को भी शामिल किया जाना था। विशेष रूप से उनकी दाहिनी आंख की रोशनी कम होने की खबरों की जांच करने की मांग की गई थी।

परिवार से साप्ताहिक मुलाकात जारी रखने की मांग

पत्र में यह भी कहा गया था कि कोर्ट द्वारा दोबारा शुरू की गई हर हफ्ते परिवार से मुलाकात की सुविधा बिना किसी रुकावट या प्रशासनिक देरी के जारी रहनी चाहिए।

सुझाए गए इलाज में देरी नहीं हो

पूर्व कप्तानों ने मेडिकल जांच के दौरान जिस इलाज की सलाह दी जाए, उसे बिना किसी देरी के उपलब्ध कराने की मांग भी की थी।यह अपील इस साल फरवरी में लिखे गए पहले पत्र के बाद सामने आई है। उस पत्र पर 14 पूर्व अंतरराष्ट्रीय कप्तानों ने हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों जावेद मियांदाद, वसीम अकरम और मोईन खान ने भी इमरान खान के मामले पर अपनी राय रखी थी। ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा कप्तान पैट कमिंस ने भी इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है।

ग्रेग चैपल को अब तक नहीं मिला जवाब

ग्रेग चैपल ने पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग से इस मामले पर पूर्व कप्तानों के समूह की ओर से मुलाकात का अनुरोध किया था। हालांकि, रिपोर्ट के अनुसार उन्हें अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। इमरान खान पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान होने के साथ-साथ देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। उनकी हिरासत और स्वास्थ्य को लेकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जगत के पूर्व खिलाड़ियों की ओर से लगातार अपीलें सामने आ रही हैं।