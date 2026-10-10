शंघाई, चीन: टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को शंघाई मास्टर्स 2026 में बड़ा झटका लगा है। सर्बिया के 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन जोकोविच दूसरे दौर के मुकाबले में पोलैंड के हुबर्ट हुर्काज से सीधे सेटों में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। हुर्काज ने शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में 6-4, 6-3 से जीत दर्ज की। बीजिंग में खिताब जीतकर शंघाई पहुंचे जोकोविच की इस हार से रोजर फेडरर के करियर एटीपी खिताबों के रिकॉर्ड के करीब पहुंचने की कोशिश को भी झटका लगा है।

दूसरे दौर में हुर्काज ने जोकोविच को दी शिकस्त

शंघाई मास्टर्स के दूसरे दौर में हुबर्ट हुर्काज ने जोकोविच को 87 मिनट तक चले मुकाबले में 6-4, 6-3 से हराया। पोलिश खिलाड़ी ने अपनी दमदार सर्विस और सटीक बेसलाइन शॉट्स से सर्बियाई दिग्गज को लगातार दबाव में रखा। जोकोविच पूरे मैच में हुर्काज की सर्विस का प्रभावी जवाब तलाशते नजर आए। इस जीत के साथ हुर्काज ने जोकोविच के खिलाफ नौ मुकाबलों में पहली बार जीत दर्ज की।

बीजिंग में खिताब जीतने के बाद शंघाई में मिली हार

जोकोविच शंघाई मास्टर्स में शानदार फॉर्म के साथ पहुंचे थे। उन्होंने बीजिंग में चाइना ओपन का खिताब जीतकर अपने करियर का 102वां टूर-लेवल खिताब हासिल किया था। फाइनल में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनौर को हराया था। शंघाई में भी उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, क्योंकि वह इस टूर्नामेंट को चार बार जीत चुके हैं। हालांकि, हुर्काज के खिलाफ हार ने उनके अभियान पर जल्दी विराम लगा दिया।

रोजर फेडरर के रिकॉर्ड के करीब पहुंचने का मौका टला

बीजिंग में मिली जीत के बाद जोकोविच रोजर फेडरर के 103 करियर एटीपी खिताबों के रिकॉर्ड से केवल एक खिताब दूर रह गए थे। शंघाई मास्टर्स में अच्छा प्रदर्शन करके वह इस उपलब्धि के और करीब पहुंच सकते थे। लेकिन दूसरे दौर में हार के कारण उन्हें फिलहाल इंतजार करना होगा। 39 वर्षीय जोकोविच के लिए अब सीजन के बाकी टूर्नामेंटों में वापसी करना अहम होगा।

हुर्काज की सर्विस बनी जोकोविच के लिए सबसे बड़ी चुनौती

हुर्काज ने मुकाबले के दौरान अपनी पहली सर्विस पर शानदार प्रदर्शन किया। उपलब्ध एटीपी आंकड़ों के मुताबिक, उन्होंने पहली सर्विस पर 82 प्रतिशत अंक जीते। मैच के शुरुआती चरण में जोकोविच ने तीसरे गेम में दो ब्रेक पॉइंट हासिल किए, लेकिन हुर्काज ने दोनों बचा लिए। इसके बाद पोलिश खिलाड़ी ने अपनी लय बनाए रखी और जोकोविच को वापसी का ज्यादा मौका नहीं दिया।

हार के बाद जोकोविच ने क्या कहा?

मैच के बाद जोकोविच ने बीजिंग में मिली सफलता और शंघाई में जल्दी बाहर होने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, 'बीजिंग शानदार रहा और यहां से बहुत जल्दी बाहर होना पड़ा, लेकिन यह ठीक है। बीजिंग में मेरा सप्ताह अच्छा रहा। अब मैं थोड़ा आराम करने और इंडोर सीजन की तैयारी करने के लिए उत्सुक हूं।' हुर्काज की सर्विस पर बात करते हुए उन्होंने कहा, 'अगर आप हर सेट में एक बार अपनी सर्विस गंवा देते हैं, तो मैच हारने के लिए इतना ही काफी होता है। उसकी सर्विस पर रिटर्न करना बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव। मैं उसके खेल के हिसाब से खुद को ढाल नहीं पाया।'