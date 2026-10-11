इंदौर: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का तीसरा मुकाबला रविवार, 11 अक्टूबर 2026 को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरे टी20 मुकाबले में छह विकेट से हार झेलने के बाद भारतीय टीम की नजरें वापसी पर होंगी। वहीं, शाई होप की कप्तानी वाली वेस्टइंडीज टीम अपनी जीत की लय बरकरार रखने और सीरीज में बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी।

दूसरे मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को चौंकाया

रांची में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 249 रन का विशाल स्कोर बनाया था। इसके बावजूद वेस्टइंडीज ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए आठ गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया और छह विकेट से मुकाबला जीत लिया। इस नतीजे ने भारतीय टीम की गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण पर सवाल खड़े कर दिए।

शाई होप और शेरफेन रदरफोर्ड ने खेली तूफानी पारियां

वेस्टइंडीज की जीत के हीरो कप्तान शाई होप और शेरफेन रदरफोर्ड रहे। होप ने 45 गेंदों पर नाबाद 102 रन बनाए, जबकि रदरफोर्ड ने केवल 37 गेंदों में 84 रन की विस्फोटक पारी खेली। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा और विशाल लक्ष्य को आसानी से हासिल करने में अहम भूमिका निभाई।

तीसरे टी20 में भारतीय गेंदबाजी की होगी परीक्षा

दूसरे मुकाबले में 250 रन के लक्ष्य का बचाव करने में नाकाम रहने के बाद भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन पर सभी की नजरें रहेंगी। टीम को गेंदबाजी में बेहतर रणनीति अपनाने के साथ-साथ क्षेत्ररक्षण में भी सुधार करना होगा। वेस्टइंडीज के आक्रामक बल्लेबाजी क्रम को रोकना भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी।

IND vs WI 3rd T20I: मैच की तारीख, समय और वेन्यू

भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 11 अक्टूबर 2026, रविवार को खेला जाएगा। मैच का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित होलकर स्टेडियम में होगा। मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस शाम 6:30 बजे होगा।

भारत में टीवी पर कहां देखें लाइव मुकाबला?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरे टी20 मैच का सीधा प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। क्रिकेट प्रशंसक अपने टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स के संबंधित चैनलों के माध्यम से मुकाबले का आनंद ले सकेंगे।

मोबाइल और ऑनलाइन कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग?

जो दर्शक टीवी के बजाय मोबाइल या इंटरनेट पर मैच देखना चाहते हैं, वे जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर भारत-वेस्टइंडीज तीसरे टी20 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। स्ट्रीमिंग की उपलब्धता और सदस्यता संबंधी शर्तें प्लेटफॉर्म पर लागू हो सकती हैं।

भारत की पूरी टीम

भारत की टीम में श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, संजू सैमसन, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव और नमन धीर शामिल हैं।

वेस्टइंडीज की पूरी टीम

वेस्टइंडीज की टीम में शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), कामिल पूरन, आमिर जांगू, शिमरोन हेटमायर, शेरफेन रदरफोर्ड, रोवमैन पॉवेल, रोस्टन चेज, रोमारियो शेफर्ड, गुडाकेश मोती, अकील हुसैन, शमर जोसेफ, मैथ्यू फोर्ड, कीमो पॉल, क्वेंटिन सैम्पसन और शमर स्प्रिंगर शामिल हैं।