नई दिल्ली: खेल मंत्रालय ने संकट में फंसी हॉकी इंडिया लीग को फिर से शुरू करने के लिए हॉकी इंडिया, HIL फ्रेंचाइजी और मंत्रालय के प्रतिनिधियों वाली सात सदस्यीय समिति का औपचारिक रूप से गठन किया है। यह कदम खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा सितंबर में हॉकी इंडिया के अधिकारियों और HIL फ्रेंचाइजी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने और प्रतियोगिता से जुड़ी चिंताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद उठाया गया है।

मंत्रालय के एक सूत्र ने PTI को बताया, "समिति में खेल मंत्रालय के संयुक्त सचिव (खेलो इंडिया) विनील कृष्णा, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की, महासचिव भोला नाथ सिंह और कोषाध्यक्ष सेकर जे मनोहरन शामिल हैं। पैनल में तीन फ्रेंचाइजी प्रतिनिधि आलोक सांघी, महेश भूपति और दिव्यांशु सिंह हैं।" पिछले महीने हुई बैठक के बाद, हॉकी इंडिया और फ्रेंचाइजी के प्रतिनिधियों तथा खेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी वाली एक समिति का प्रस्ताव भी रखा गया था। मंत्री ने संबंधित पक्षों को प्राथमिकता के आधार पर लीग के गवर्नेंस मॉडल, वित्तीय मॉडल और ढांचे पर काम करने का निर्देश दिया था। समिति से कहा गया था कि वह एक निश्चित समय-सीमा के भीतर मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपे।



नवीनतम आदेश औपचारिक रूप से संबंधित पक्षों को सात सदस्यीय समिति के तहत एक साथ लाता है, जिसमें इस प्रक्रिया में सरकार का सीधा प्रतिनिधित्व भी शामिल है। अगस्त में विश्व कप के दौरान - जिसमें भारतीय टीम पांचवें स्थान पर रही और 1974 के बाद से उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था - गंभीर वित्तीय संकट के बीच महिला हॉकी इंडिया लीग (WHIL) को बंद होने से बचाने के लिए कप्तान सलीमा टेटे और सविता पूनिया सहित भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों ने भावुक सार्वजनिक अपील की थी। HIL के अगले सीज़न पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि फ्रेंचाइजी इसके गवर्नेंस और वित्तीय ढांचे के बारे में अधिक स्पष्टता चाहती हैं।

HIL को सात साल के अंतराल के बाद 2024 में फिर से शुरू किया गया था और तब से यह भारतीय तथा विदेशी खिलाड़ियों को घरेलू प्रतियोगिता और अनुभव प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। हालांकि, बढ़ती लागत और फ्रेंचाइजी की भागीदारी को लेकर अनिश्चितता के बीच इसकी निरंतरता चिंता का विषय बन गई है। हॉकी इंडिया के अंदर चल रही सत्ता की खींचतान के बीच यह नया घटनाक्रम भी अहम है। हाल के हफ़्तों में अध्यक्ष टिर्की और सेक्रेटरी जनरल भोला नाथ सिंह के बीच कई प्रशासनिक मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से मतभेद सामने आए हैं, जिनमें वर्ल्ड कप से पहले जर्सी को लेकर हुआ विवाद भी शामिल है।