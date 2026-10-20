जालंधर: हॉकी इंडिया ने पुरुष हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पंजाब 2026 के लिए दर्शकों को बड़ी राहत देते हुए सभी मुकाबलों में मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है। टूर्नामेंट 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक पंजाब के जालंधर और मोहाली में आयोजित होगा। इस पहल का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा हॉकी प्रशंसकों को स्टेडियम तक लाना और अंतरराष्ट्रीय हॉकी को आम लोगों के लिए सुलभ बनाना है।

जालंधर और मोहाली में खेले जाएंगे 20 मुकाबले

टूर्नामेंट में कुल 20 मुकाबले दो स्टेडियमों में आयोजित किए जाएंगे। जालंधर के ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक लीग चरण के सभी मैच खेले जाएंगे। वहीं, सेमीफाइनल और पदक के मुकाबले 4 और 5 नवंबर को मोहाली के ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में होंगे।

Ticketgenie से हासिल कर सकेंगे फ्री एंट्री पास

दर्शक टूर्नामेंट के लिए मुफ्त प्रवेश पास Ticketgenie की वेबसाइट या मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए पहले पंजीकरण करना होगा और फिर अपनी पसंद के मुकाबले का चयन करना होगा। इसके बाद दर्शकों को QR कोड वाला डिजिटल पास मिलेगा, जिसे स्टेडियम में प्रवेश के समय स्कैन कराना अनिवार्य होगा।

भोला नाथ सिंह ने दर्शकों से की भागीदारी की अपील

हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह ने कहा कि पंजाब में हॉकी का विशेष स्थान है और संगठन चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस खेल के उत्सव का हिस्सा बनें। उन्होंने परिवारों, युवा खिलाड़ियों और हॉकी प्रशंसकों को मैदान पर आकर मुकाबले देखने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके अनुसार, मुफ्त प्रवेश खेल को लोगों के और करीब लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

27 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ भारत का पहला मैच

भारतीय पुरुष हॉकी टीम अपने अभियान की शुरुआत 27 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ करेगी। इसके बाद भारत 29 अक्टूबर को चीन, 30 अक्टूबर को जापान, 1 नवंबर को मलेशिया और 2 नवंबर को दक्षिण कोरिया से भिड़ेगा। लीग चरण के इन मुकाबलों के जरिए टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेंगी।

पंजाब में अंतरराष्ट्रीय हॉकी का दिखेगा रोमांच

एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पंजाब 2026 में एशिया की प्रमुख हॉकी टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। जालंधर में लीग मुकाबलों और मोहाली में अंतिम चरण के मैचों के आयोजन से राज्य के दो प्रमुख हॉकी केंद्र अंतरराष्ट्रीय खेल के साक्षी बनेंगे। मुफ्त प्रवेश की घोषणा से स्थानीय प्रशंसकों को भारतीय टीम और अन्य शीर्ष टीमों का खेल करीब से देखने का अवसर मिलेगा।