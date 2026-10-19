आइची-नागोया (जापान): एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारतीय तीरंदाजों ने शानदार शुरुआत की है। स्वाति चौधरी ने महिला तीरंदाजी के रैंकिंग राउंड में 648 अंक हासिल कर नया एशियन पैरा गेम्स रिकॉर्ड बनाया। वहीं, शीतल देवी ने महिला कंपाउंड तीरंदाजी में 704 अंक हासिल कर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की और एशियाई रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। भारतीय खिलाड़ियों के इन प्रदर्शनों से प्रतियोगिता में भारत की उम्मीदें मजबूत हुई हैं।

स्वाति चौधरी ने डेब्यू पर बनाया नया रिकॉर्ड

एशियन पैरा गेम्स 2026 में पदार्पण कर रहीं स्वाति चौधरी ने महिला तीरंदाजी के रैंकिंग राउंड में 648 अंक हासिल किए। उन्होंने पहले हाफ में 332 और दूसरे हाफ में 316 अंक जुटाए। इस दौरान स्वाति ने नौ एक्स और 14 बार 10 अंक हासिल किए। उनका स्कोर चीन की मिनयी चेन के 2023 हांगझोऊ एशियन पैरा गेम्स में बनाए गए 627 अंकों के पुराने रिकॉर्ड से काफी बेहतर रहा।

शीतल देवी ने विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की

भारत की स्टार पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने महिला कंपाउंड तीरंदाजी के रैंकिंग राउंड में 704 अंक हासिल कर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की। तुर्किये की ओजनूर क्यूर भी इस रिकॉर्ड की संयुक्त रूप से हकदार हैं। शीतल ने क्वालिफिकेशन राउंड के दोनों हाफ में 352-352 अंक जुटाए। उन्होंने 32 एक्स और 25 बार 10 अंक हासिल करते हुए प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया।

शीतल देवी ने अपना ही एशियाई रिकॉर्ड तोड़ा

शीतल देवी ने इस प्रदर्शन के साथ अपना पिछला एशियाई रिकॉर्ड भी बेहतर किया। उन्होंने मार्च 2026 में थाईलैंड के बैंकॉक में 698 अंक हासिल किए थे, लेकिन इस बार छह अंक अधिक बनाकर नया रिकॉर्ड कायम किया। इसके अलावा, उन्होंने 2023 हांगझोऊ एशियन पैरा गेम्स में बनाए गए 680 अंकों के अपने पुराने एशियाई खेलों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। उनकी शानदार शुरुआत ने भारतीय दल का उत्साह बढ़ाया है।

पायल नाग ने भी दिखाया दम, पांचवें स्थान पर रहीं

भारतीय तीरंदाज पायल नाग ने महिला कंपाउंड रैंकिंग राउंड में 675 अंक हासिल कर संयुक्त रूप से पांचवां स्थान प्राप्त किया। उन्होंने पहले हाफ में 334 अंक बनाए और दूसरे हाफ में बेहतर प्रदर्शन करते हुए 341 अंक जुटाए। पायल ने 12 एक्स और 20 बार 10 अंक हासिल किए। उनके प्रदर्शन ने भारत की महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम की स्थिति को और मजबूत किया।

शीतल और पायल ने महिला कंपाउंड डबल्स में किया कमाल

शीतल देवी और पायल नाग ने संयुक्त रूप से 1,379 अंक हासिल कर महिला कंपाउंड डबल्स के रैंकिंग राउंड में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इसमें शीतल का योगदान 704 अंक और पायल का योगदान 675 अंक रहा। दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार तालमेल और निरंतरता का प्रदर्शन किया। इस नतीजे से भारत को महिला कंपाउंड डबल्स स्पर्धा में मजबूत शुरुआत मिली।

पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी में हरविंदर सिंह पांचवें स्थान पर

पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी के रैंकिंग राउंड में भारत के हरविंदर सिंह ने 631 अंक हासिल कर पांचवां स्थान प्राप्त किया। उन्होंने पहले हाफ में 310 अंक बनाए और दूसरे हाफ में 321 अंक जुटाकर अपने प्रदर्शन में सुधार किया। हरविंदर ने आठ एक्स और 13 बार 10 अंक हासिल किए।

विजय सुंडी सातवें स्थान पर रहे

भारत के विजय सुंडी ने पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी के रैंकिंग राउंड में 630 अंक हासिल कर सातवां स्थान प्राप्त किया। उन्होंने पहले हाफ में 318 और दूसरे हाफ में 312 अंक बनाए। विजय ने छह एक्स और 13 बार 10 अंक हासिल किए। भारतीय खिलाड़ियों के इन प्रदर्शनों ने एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारत के अभियान की सकारात्मक शुरुआत की है।