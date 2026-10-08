नई दिल्ली: लियोनेल मेसी के अर्जेंटीना के लिए अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने के बाद उनके लंबे समय के प्रतिद्वंद्वी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने खास संदेश दिया है। रोनाल्डो ने मेसी की अर्जेंटीना के लिए उपलब्धियों की तारीफ करते हुए उनके सफर को ऐसा इतिहास बताया, जो हमेशा याद रखा जाएगा।

मेसी ने अर्जेंटीना को कहा अलविदा

लियोनेल मेसी ने अर्जेंटीना के लिए अपना 21 साल लंबा अंतरराष्ट्रीय करियर समाप्त कर दिया। बेनिन के खिलाफ खेले गए अपने विदाई मुकाबले में मेसी ने एक गोल किया और दो गोल में असिस्ट किया। अर्जेंटीना ने यह मुकाबला 3-0 से अपने नाम किया।

इसके बाद मेसी ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा किया। उन्होंने बताया कि वह पहले से ही अर्जेंटीना की नीली और सफेद जर्सी को मिस करने लगे हैं और उन्हें भरोसा है कि संन्यास लेने का यह सही फैसला है।

मेसी ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में अर्जेंटीना के लिए 208 मैच खेले और 126 गोल किए। वह टीम के साथ 2022 FIFA World Cup के अलावा 2021 और 2024 Copa América भी जीत चुके हैं।

रोनाल्डो ने दिया खास संदेश

मेसी के रिटायरमेंट पोस्ट पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने प्रतिक्रिया देते हुए उनके करियर का सम्मान किया। दोनों खिलाड़ियों के बीच मैदान पर लंबे समय तक ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता रही, लेकिन रोनाल्डो का यह संदेश उनके बीच मौजूद आपसी सम्मान को दिखाता है।

रोनाल्डो ने मेसी को संबोधित करते हुए कहा कि अपने देश के लिए इतने वर्षों तक खेलने के बाद उन्होंने ऐसा इतिहास बनाया है, जो हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने अर्जेंटीना के साथ मेसी की उपलब्धियों के लिए अपना पूरा सम्मान जताया और अंत में उन्हें गले लगाने की बात कही।

रोनाल्डो का बयान

'लियो, इतने वर्षों तक अपने देश के लिए खेलने और एक ऐसी कहानी लिखने के लिए, जो हमेशा याद रखी जाएगी। अर्जेंटीना के साथ आपने जो हासिल किया है, उसके लिए मेरा पूरा सम्मान। आपको गले लगाता हूं।' — क्रिस्टियानो रोनाल्डो

मेसी ने परिवार और माराडोना को किया याद

मेसी ने अपनी विदाई पोस्ट में अपने परिवार, दोस्तों, पूर्व साथियों और कोचों का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुश्किल समय में परिवार से मिले समर्थन को अपने सफर का अहम हिस्सा बताया। मेसी ने अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना को भी याद किया। उन्होंने कहा कि माराडोना ने अर्जेंटीना को वह मुकाम दिलाने में अहम भूमिका निभाई, जिसका देश हकदार था।

मेसी-रोनाल्डो की ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता

मेसी और रोनाल्डो की प्रतिद्वंद्विता आधुनिक फुटबॉल के सबसे चर्चित अध्यायों में से एक रही है। दोनों ने क्लब स्तर पर कई वर्षों तक एक-दूसरे को चुनौती दी। मेसी बार्सिलोना के लिए और रोनाल्डो रियल मैड्रिड के लिए खेलते हुए लगातार सुर्खियों में रहे।

दोनों ने व्यक्तिगत पुरस्कारों और टीम खिताबों के लिए लंबे समय तक मुकाबला किया। मैदान पर कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद दोनों खिलाड़ियों ने एक-दूसरे की प्रतिभा और उपलब्धियों का सम्मान किया है। मेसी के अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास के साथ इस ऐतिहासिक युग का एक और बड़ा अध्याय समाप्त हो गया है। हालांकि मेसी क्लब फुटबॉल में खेलना जारी रखेंगे।