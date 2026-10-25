नई दिल्ली: भारतीय गोल्फर वाणी कपूर ने Hero Women's Indian Open 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब की ओर मजबूत कदम बढ़ा दिए हैं। टूर्नामेंट के तीसरे दिन वाणी ने तीन अंडर 69 का कार्ड खेलकर कुल पांच अंडर 211 स्कोर के साथ बढ़त हासिल कर ली। अब उनकी नजरें एक दशक बाद इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का खिताब भारत वापस लाने पर हैं। वहीं, एशियन गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता प्रणवी उर्स और तवेसा मलिक भी खिताब की दौड़ में बनी हुई हैं।

वाणी कपूर ने हासिल की एक शॉट की बढ़त

32 वर्षीय वाणी कपूर ने दिल्ली के DLF Golf and Country Club में तीसरे राउंड के दौरान शानदार खेल दिखाया। उन्होंने तीन अंडर 69 का कार्ड खेलते हुए कुल स्कोर पांच अंडर 211 तक पहुंचाया। वाणी अब खिताब की प्रबल दावेदार बन गई हैं और उनके पास अंतिम राउंड में इतिहास रचने का मौका होगा।

शैनन टैन और पोर्ननोंग फाटलम से मिलेगी चुनौती

वाणी कपूर को खिताब जीतने के लिए गत चैंपियन सिंगापुर की शैनन टैन और थाईलैंड की अनुभवी गोल्फर पोर्ननोंग फाटलम से कड़ी चुनौती मिलेगी। शैनन ने तीसरे राउंड में 67 का कार्ड खेला, जबकि फाटलम ने 69 का कार्ड बनाया। दोनों खिलाड़ियों का कुल स्कोर वाणी से सिर्फ एक शॉट पीछे है, जिससे अंतिम दिन मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है।

परिवार और दोस्तों के समर्थन से आत्मविश्वास में वाणी

वाणी कपूर ने कहा कि परिवार और दोस्तों का साथ उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। उन्होंने बताया कि उनके करीबी लोग उन्हें याद दिलाते रहेंगे कि अभी 18 होल का खेल बाकी है और असली काम पूरा करना है। वाणी का मानना है कि यह समर्थन उन्हें शांत रहने और खिताब की चुनौती पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा।

प्रणवी उर्स बीमारी और थकान के बावजूद चौथे स्थान पर

एशियन गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता प्रणवी उर्स ने बीमारी और थकान से जूझने के बावजूद शानदार प्रदर्शन किया। तीसरे राउंड में उन्होंने 73 का कार्ड खेला और कुल तीन अंडर 213 स्कोर के साथ संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर रहीं। अर्जेंटीना की मैग्डालेना सिमरमाकर भी इसी स्कोर के साथ उनके बराबर हैं। प्रणवी अब अंतिम राउंड में बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगी।

शैनन टैन की शानदार शुरुआत, लेकिन कलाई बनी परेशानी

गत चैंपियन शैनन टैन ने तीसरे राउंड के फ्रंट नाइन में छह होल के भीतर पांच बर्डी लगाकर शानदार शुरुआत की। उन्होंने माना कि इस कोर्स पर अच्छा खेल होने पर कम स्कोर बनाना संभव है। हालांकि, कलाई में खिंचाव और उस पर लगी टेप के कारण वह बैक नाइन में खुलकर नहीं खेल सकीं, जिससे उन्हें बढ़त हासिल करने का मौका नहीं मिला।

10 साल बाद भारतीय चैंपियन बनने की उम्मीद

Hero Women's Indian Open में आखिरी बार भारतीय गोल्फर अदिति अशोक ने 2016 में खिताब जीता था। अब वाणी कपूर के पास एक दशक से चले आ रहे इंतजार को खत्म करने का मौका है। प्रणवी उर्स और तवेसा मलिक के अच्छे प्रदर्शन ने भी भारतीय चुनौती को मजबूत बनाया है। टूर्नामेंट के अंतिम दिन सभी की निगाहें इस बात पर रहेंगी कि क्या कोई भारतीय गोल्फर घरेलू धरती पर खिताब जीतने में सफल होती है।