नई दिल्ली: अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की लंबे समय बाद भारतीय T20I टीम में वापसी हुई है। उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ 22 अक्टूबर से शुरू होने वाली पांच मैचों की T20I सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। उनकी वापसी का पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने जोरदार स्वागत किया है।

नवंबर 2022 के बाद मिला मौका

भुवनेश्वर ने भारत के लिए अपना आखिरी T20I मुकाबला नवंबर 2022 में खेला था। इसके बाद वह लंबे समय तक राष्ट्रीय टीम से बाहर रहे। अब करीब चार साल बाद उन्हें दोबारा भारतीय T20I सेटअप में जगह मिली है। न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में उनकी स्विंग गेंदबाजी टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकती है।

रैना ने सोशल मीडिया पर किया स्वागत

भुवनेश्वर की वापसी पर सुरेश रैना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर खुशी जताई। रैना ने लिखा, 'वेलकम बैक, भुवी! भारत के बेहतरीन और सबसे कुशल गेंदबाजों में से एक को दोबारा पहचान मिलते देखकर मैं बहुत खुश हूं।' उन्होंने भुवनेश्वर की अनुशासन, मेहनत और संघर्ष की भी तारीफ की।

‘यह वापसी पूरी तरह डिजर्व करते हैं’

रैना ने भुवनेश्वर के सफर का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश से लेकर IPL और अब भारतीय T20 टीम तक का उनका सफर प्रेरणादायक रहा है। उन्होंने लिखा, 'जिस अनुशासन, मेहनत और जुझारूपन का उन्होंने वर्षों से प्रदर्शन किया है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। यह वापसी पूरी तरह डिजर्व करती है।'

न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में मिल सकता है फायदा

भारत का न्यूजीलैंड दौरा 22 अक्टूबर से शुरू होगा और टीम पांच T20I मुकाबले खेलेगी। न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में गेंद को स्विंग कराने की भुवनेश्वर की क्षमता भारत के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। उनकी वापसी से भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण में अनुभव और विविधता दोनों जुड़ेंगे।

भुवनेश्वर का शानदार T20I रिकॉर्ड

36 वर्षीय भुवनेश्वर कुमार ने भारत के लिए 87 T20I मुकाबले खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 90 विकेट अपने नाम किए हैं। उनका गेंदबाजी औसत 23.10 और इकॉनमी रेट 6.96 रहा है। लंबे समय तक वह भारत के सीमित ओवरों के प्रमुख तेज गेंदबाजों में शामिल रहे हैं।

मौजूदा टीम में भुवनेश्वर इकलौता बड़ा बदलाव

न्यूजीलैंड के खिलाफ चुनी गई टीम में मौजूदा T20I अभियान के अधिकांश खिलाड़ियों को बरकरार रखा गया है। कप्तानी श्रेयस अय्यर के पास है और भुवनेश्वर को टीम में प्रमुख नए चेहरे के तौर पर शामिल किया गया है। चयनकर्ताओं ने न्यूजीलैंड की परिस्थितियों को देखते हुए उनके अनुभव पर भरोसा जताया है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की T20I टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव।