नई दिल्ली: हरियाणा की युवा टेनिस खिलाड़ी खुशी कादियान ने 31वीं फेनेस्टा ओपन नेशनल टेनिस चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में दो सिंगल्स खिताब अपने नाम कर लिए। अंडर-16 डबल्स का खिताब जीतने के एक दिन बाद खुशी ने अंडर-16 और अंडर-14 सिंगल्स का खिताब भी जीतकर अपनी हैट्रिक पूरी की।

अंडर-16 सिंगल्स फाइनल में दर्ज की रोमांचक जीत

खुशी कादियान ने दिन की शुरुआत अंडर-16 सिंगल्स के फाइनल से की, जहां उन्होंने कड़े मुकाबले में रंजना संग्राम को 7-6 (7-3), 7-5 से हराकर खिताब अपने नाम किया। दोनों खिलाड़ियों के बीच मुकाबला काफी संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन खुशी ने दबाव में शानदार खेल दिखाते हुए जीत हासिल की।

अंडर-14 सिंगल्स में सिद्धि पांडे को हराकर पूरी की हैट्रिक

अंडर-16 सिंगल्स का खिताब जीतने के बाद खुशी ने दोपहर में अंडर-14 सिंगल्स के फाइनल में भी कोर्ट पर वापसी की। उन्होंने दूसरी वरीयता प्राप्त सिद्धि पांडे को 6-3, 6-2 से हराया। यह मुकाबला एक घंटे 16 मिनट तक चला। इस जीत के साथ खुशी ने अंडर-16 डबल्स, अंडर-16 सिंगल्स और अंडर-14 सिंगल्स के खिताब जीतकर टूर्नामेंट में अपनी शानदार हैट्रिक पूरी की।

अंडर-16 सिंगल्स जीतकर पूरा किया दोहरा खिताबी अभियान

चंडीगढ़ के रिभव सरोहा ने भी टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर-16 सिंगल्स का खिताब जीतकर अपनी उपलब्धियों में एक और राष्ट्रीय खिताब जोड़ लिया। इससे पहले वह पिछले सप्ताह अंडर-18 का खिताब जीत चुके थे। शीर्ष वरीयता प्राप्त रिभव ने फाइनल में गैरवरीय यशविन दहिया को 6-2, 6-3 से हराया। यह मुकाबला एक घंटे 32 मिनट तक चला।

अंडर-18 का खिताब जीतना सबसे खास: रिभव

अपनी जीत पर खुशी जाहिर करते हुए रिभव सरोहा ने कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो यह बहुत अच्छा लग रहा है। यह मेरे लिए बेहद खास एहसास है। भारत का यह राष्ट्रीय टूर्नामेंट मेरे लिए बहुत प्रतिष्ठित है और इसे जीतकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं उन सभी लोगों का आभारी हूं, जिन्होंने मेरी सफलता में मेरा साथ दिया।'

अंडर-18 खिताब के महत्व पर उन्होंने कहा, 'अंडर-18 का खिताब जीतना मेरे लिए खास है, क्योंकि मुझे अपने से बड़ी उम्र के खिलाड़ियों के खिलाफ खेलना पड़ा। उनके साथ प्रतिस्पर्धा करना और फिर खिताब जीतना मेरे लिए बेहद खास अनुभव रहा।'

पुरस्कार वितरण समारोह में खेल जगत की हस्तियां रहीं मौजूद

फेनेस्टा बिल्डिंग सिस्टम्स के कार्यकारी निदेशक और बिजनेस हेड सकेत जैन, भारतीय हॉकी खिलाड़ी और 2026 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता ज्योति रुमावत तथा एशियाई खेलों के निशानेबाजी रजत पदक विजेता नीरज कुमार ने पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।

पुनीत मनोहर ने अंडर-14 सिंगल्स का खिताब भी जीता

कर्नाटक के पुनीत मनोहर ने भी अंडर-14 वर्ग में दोहरी सफलता हासिल की। शुक्रवार को डबल्स खिताब जीतने के बाद उन्होंने सिंगल्स का खिताब भी अपने नाम कर लिया। दूसरी वरीयता प्राप्त पुनीत ने फाइनल में पांचवीं वरीयता प्राप्त एस. चिंतागुंटा को 6-3, 6-2 से हराया। यह मुकाबला एक घंटे 28 मिनट तक चला।