नई दिल्ली: हर्षित राणा को अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज और एशियन गेम्स के लिए भारत की टी20 टीम से बाहर कर दिया गया है। चोट के कारण राणा इन दोनों टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं। उनकी जगह विदर्भ के तेज गेंदबाज यश ठाकुर को दोनों टीमों में शामिल किया गया है। बीसीसीआई ने गुरुवार को उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान किया।

मैच सिमुलेशन के दौरान लगी चोट

हर्षित राणा को 7 सितंबर को बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मैच सिमुलेशन के दौरान गेंदबाजी करते हुए जांघ में रेक्टस फेमोरिस स्ट्रेन हुआ था। उस समय वह आगामी व्हाइट-बॉल मुकाबलों की तैयारी में अच्छी तरह आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इस चोट के कारण उनकी वापसी को एक बार फिर झटका लगा।

यश ठाकुर को मिला मौका

राणा की जगह 27 वर्षीय विदर्भ के तेज गेंदबाज यश ठाकुर को अफगानिस्तान टी20 सीरीज और एशियन गेम्स, दोनों के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है।

यश ठाकुर ने जुलाई 2026 में जिम्बाब्वे दौरे पर अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उन्होंने दो मैचों में चार विकेट हासिल किए हैं। घरेलू क्रिकेट में भी ठाकुर का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। उन्होंने 50 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मैचों में 81 विकेट लिए हैं और इस दौरान उनकी इकॉनमी रेट 7.04 रही है।

चोटों से परेशान रहा है राणा का सफर

हर्षित राणा के लिए यह चोट एक और बड़ा झटका है। वह इससे पहले लंबे समय तक चोट के कारण क्रिकेट से दूर रहे थे। 2026 पुरुष टी20 विश्व कप से पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वॉर्म-अप मैच के दौरान उनके घुटने में चोट लगी थी। इसके बाद उन्हें टूर्नामेंट से नाम वापस लेना पड़ा था।

इसके अलावा सर्जरी कराने के बाद राणा आईपीएल 2026 में भी नहीं खेल पाए थे। लंबे रिहैबिलिटेशन के बाद उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में वापसी की थी, लेकिन अब नई चोट के कारण उनकी वापसी का सिलसिला फिर रुक गया है।

अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली में होगी टी20 सीरीज

भारत और अफगानिस्तान के बीच आगामी तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज दिल्ली में खेली जानी है। इस सीरीज के लिए भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। राणा के बाहर होने से भारतीय टीम को तेज गेंदबाजी विभाग में बदलाव करना पड़ा है। यश ठाकुर को दोनों टीमों में जगह मिलने से उनके पास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित करने का बड़ा मौका होगा।

एशियन गेम्स टीम में अनुभव और युवा जोश

एशियन गेम्स के लिए चुनी गई भारतीय टीम में अनुभव और युवा प्रतिभाओं का अच्छा मिश्रण है। टीम में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और तिलक वर्मा जैसे अनुभवी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल हैं। इसके साथ ही वैभव सूर्यवंशी जैसे उभरते खिलाड़ियों को भी टीम में जगह दी गई है। श्रेयस अय्यर एशियन गेम्स टीम की भी कप्तानी करेंगे।

राणा की वापसी में फिर हुई देरी

हर्षित राणा लगातार चोटों के कारण भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वॉर्म-अप मैच में घुटने की चोट, उसके बाद सर्जरी और आईपीएल से बाहर रहने के बाद उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे में वापसी की थी।

अब जांघ में रेक्टस फेमोरिस स्ट्रेन के कारण वह एक बार फिर मैदान से दूर हो गए हैं। ऐसे में यश ठाकुर को मिला यह मौका भारतीय टीम के साथ-साथ उनके अंतरराष्ट्रीय करियर के लिए भी अहम साबित हो सकता है।