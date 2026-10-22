स्पोर्ट्स डेस्क: इंग्लैंड के कप्तान और विस्फोटक बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया है। पाकिस्तान के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मुकाबले में ब्रूक ने महज 114 गेंदों में सबसे तेज़ दोहरा शतक जड़कर दुनिया को हैरान कर दिया। इस ऐतिहासिक पारी के साथ ही उन्होंने भारतीय कप्तान शुभमन गिल का वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया, जिन्होंने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ 117 गेंदों में दोहरा शतक लगाया था। इसके साथ ही हैरी ब्रूक वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले इंग्लैंड के पहले और इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं।

116 गेंदों में 202 रन, चौके-छक्कों की बरसात

रावलपिंडी में श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए हैरी ब्रूक ने 116 गेंदों पर 202 रनों की पारी खेली। अपनी इस आतिशी पारी में उन्होंने 21 चौके और 10 छक्के जड़े। ब्रूक ने इस पारी के दम पर इंग्लैंड के लिए वनडे में सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। उन्होंने बेन स्टोक्स (182 रन बनाम न्यूजीलैंड, 2023) का रिकॉर्ड तोड़ा। इसके अलावा, वह ग्लेन मैक्सवेल के बाद गैर-ओपनर (मिडिल ऑर्डर) के रूप में वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं।

इंग्लैंड ने बनाया 429 रनों का विशाल स्कोर

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी रही। ओपनर टॉम बैंटन (50) और बेन डकेट (29) ने पहले विकेट के लिए 74 रन जोड़े। इसके बाद जो रूट (69) और हैरी ब्रूक ने तीसरे विकेट के लिए 127 गेंदों में 159 रनों की मजबूत साझेदारी की। रूट के आउट होने के बाद रावलपिंडी में हैरी ब्रूक और विल जैक्स का तूफान आया। ब्रूक और जैक्स ने मिलकर महज 77 गेंदों में 185 रनों की आतिशी साझेदारी की। जैक्स ने सिर्फ 30 गेंदों में 8 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 66 रनों की धुआंधार पारी खेली। इन तूफानी पारियों के दम पर इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 429 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। वनडे क्रिकेट के इतिहास में यह 8वां मौका है जब इंग्लैंड ने 400 से अधिक का स्कोर बनाया है।

वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले टॉप बल्लेबाज:

हैरी ब्रूक (इंग्लैंड) — 114 गेंदें (बनाम श्रीलंका)

शुभमन गिल (भारत) — 117 गेंदें (बनाम वेस्टइंडीज)

ईशान किशन (भारत) — 126 गेंदें (बनाम बांग्लादेश)