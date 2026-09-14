नई दिल्ली: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर महिला एशिया कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया। दुबई में 13 सितंबर को खेले गए फाइनल में मिली इस जीत के साथ भारत ने रिकॉर्ड आठवीं बार एशिया कप ट्रॉफी जीती। वहीं, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी एक बड़ा व्यक्तिगत रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।

हरमनप्रीत ने मिताली राज को पीछे छोड़ा

श्रीलंका के खिलाफ खिताबी जीत के साथ हरमनप्रीत कौर एशिया कप इतिहास में सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाली कप्तान बन गई हैं। यह बतौर कप्तान उनका चौथा एशिया कप खिताब है। उन्होंने मिताली राज को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने भारतीय टीम को अपनी कप्तानी में तीन बार एशिया कप जिताया था।

मिताली राज को भारतीय महिला क्रिकेट की महानतम कप्तानों में गिना जाता है। लंबे समय तक उनके नाम बतौर कप्तान सबसे ज्यादा एशिया कप खिताब जीतने का रिकॉर्ड दर्ज था, लेकिन 2026 की जीत के बाद हरमनप्रीत इस सूची में सबसे ऊपर पहुंच गई हैं।

फाइनल में भारत का शानदार प्रदर्शन

फाइनल मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 183 रन बनाए। टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने में शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की अहम भूमिका रही। दोनों ने पहले विकेट के लिए 129 रन की शानदार साझेदारी की।

शेफाली वर्मा ने 68 रन बनाए, जबकि स्मृति मंधाना ने 59 रन की पारी खेली। दोनों की आक्रामक बल्लेबाजी ने भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचाने की नींव रखी।

गेंदबाजों ने श्रीलंका को 111 रन पर रोका

184 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी। भारत ने श्रीलंका को 111 रन पर ऑलआउट कर दिया और मुकाबला 72 रन से जीत लिया।

भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा। श्रीलंका की बल्लेबाजी लगातार लड़खड़ाती रही और टीम लक्ष्य से काफी दूर रह गई। इस तरह भारत ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी, दोनों विभागों में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया।

हरमनप्रीत की कप्तानी में भारत का दबदबा

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में मिली जीत ने टीम के दबदबे को और मजबूत किया। भारत ने न सिर्फ अपना आठवां एशिया कप खिताब जीता, बल्कि हरमनप्रीत ने भी भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास में अपनी जगह और मजबूत कर ली।

अब वह एशिया कप में सबसे ज्यादा बार खिताब जीतने वाली कप्तान हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने चार बार यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीता है।

भारत की एशिया कप में आठवीं जीत

श्रीलंका के खिलाफ जीत भारत का महिला एशिया कप में आठवां खिताब है। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अपनी बादशाहत कायम रखी। श्रीलंका को हराकर भारत ने न केवल मौजूदा चैंपियन को मात दी, बल्कि खिताबों की संख्या में भी नया रिकॉर्ड बनाया।

दीपिका कुमारी नहीं, हरमनप्रीत ने बनाया नया रिकॉर्ड

इस उपलब्धि के साथ हरमनप्रीत कौर ने भारतीय महिला क्रिकेट में एक और ऐतिहासिक अध्याय जोड़ दिया है। जहां मिताली राज की कप्तानी में भारत ने तीन एशिया कप खिताब जीते थे, वहीं हरमनप्रीत अब चार खिताबों के साथ उनसे आगे निकल गई हैं। यह रिकॉर्ड उनकी कप्तानी, निरंतरता और बड़े मुकाबलों में टीम को जीत दिलाने की क्षमता को दर्शाता है।