वडोदरा: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे वनडे में बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन करते हुए 121 रनों की बड़ी जीत दर्ज की। हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा के शतकों के बाद युवा स्पिनर वैष्णवी शर्मा ने गेंद से कहर बरपाया। इस जीत के साथ भारत ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है।

हरमनप्रीत कौर का शतक, 118 गेंदों पर बनाए 126 रन

हरमनप्रीत कौर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 118 गेंदों पर 126 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा और अर्धशतक पूरा करने के बाद अपने आक्रामक अंदाज को और तेज कर दिया। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उन्होंने लॉन्ग-ऑन और मिडविकेट की दिशा में बेहतरीन शॉट लगाए। यह हरमनप्रीत का वनडे क्रिकेट में आठवां शतक रहा।

दीप्ति शर्मा ने भी जड़ा शतक, भारत का स्कोर 328 तक पहुंचाया

तेजल हसब्निस और ऋचा घोष के जल्दी आउट होने के बाद दीप्ति शर्मा ने हरमनप्रीत का साथ दिया। दोनों के बीच पांचवें विकेट के लिए 153 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी हुई। दीप्ति ने केवल 86 गेंदों पर अपना दूसरा वनडे शतक पूरा किया और 15 चौकों की मदद से नाबाद 106 रन बनाए। भारत ने निर्धारित 50 ओवर में छह विकेट पर 328 रन बनाकर जिम्बाब्वे के सामने 329 रनों का लक्ष्य रखा।

वैष्णवी शर्मा की फिरकी ने बदला मैच का रुख

भारत को पहली बड़ी सफलता युवा बाएं हाथ की स्पिनर वैष्णवी शर्मा ने दिलाई। उन्होंने मुगेरी-तिरिपानो को शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर कैच आउट कराकर 82 रनों की साझेदारी तोड़ी। इसके बाद वैष्णवी ने लगातार दबाव बनाए रखा और मध्यक्रम के दो अहम विकेट भी चटकाए। उन्होंने अपने 10 ओवर में एक मेडन के साथ 39 रन देकर चार विकेट लिए। यह वनडे क्रिकेट में उनका पहला अंतरराष्ट्रीय चार विकेट वाला प्रदर्शन रहा।

दीप्ति शर्मा ने गेंद से भी दिखाया दम

बल्लेबाजी में शतक लगाने के बाद दीप्ति शर्मा ने गेंदबाजी में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने सटीक लाइन और लेंथ के साथ जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। दीप्ति ने 9.5 ओवर में 38 रन देकर तीन विकेट हासिल किए। भारतीय स्पिनरों के सामने जिम्बाब्वे की पारी 48.5 ओवर में 207 रनों पर सिमट गई और भारत ने मुकाबला 121 रनों से जीत लिया।

भारत ने सीरीज में बनाई 2-0 की अजेय बढ़त

दूसरे वनडे में शानदार जीत के साथ भारतीय महिला टीम ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। भारत की इस जीत में हरमनप्रीत और दीप्ति के शतकों के साथ वैष्णवी की प्रभावशाली गेंदबाजी की अहम भूमिका रही। अब भारतीय टीम की नजरें तीसरे और आखिरी वनडे में जीत दर्ज कर सीरीज का क्लीन स्वीप करने पर होंगी।

भारत बनाम जिम्बाब्वे तीसरा वनडे: कब और कहां होगा मुकाबला?

भारत और जिम्बाब्वे की महिला टीमों के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 को वडोदरा के कोटांबी स्थित बीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस दोपहर 1 बजे होगा। भारतीय टीम इस मैच को जीतकर तीन मैचों की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप करने की कोशिश करेगी।