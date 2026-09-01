नई दिल्ली : हार्दिक पांड्या की भारतीय टीम में वापसी की राह में एक और रुकावट आ गई है। पैर में नई समस्या के कारण उनके अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की T20I सीरीज से बाहर रहने का खतरा पैदा हो गया है। TOI की रिपोर्ट के अनुसार पांड्या अपनी रिकवरी के दौरान सब कुछ सही कर रहे थे, लेकिन आखिरी समय में आई एक नई समस्या ने उनकी उपलब्धता पर फिर से संदेह पैदा कर दिया है।

उम्मीद है कि चयनकर्ता इस हफ्ते नई दिल्ली में 13 सितंबर से शुरू होने वाली T20I सीरीज के लिए टीम को अंतिम रूप देने के लिए बैठक करेंगे और उन्हें जल्द ही बेंगलुरु में मौजूद खिलाड़ियों की फिटनेस स्थिति के बारे में अपडेट मिलेगा। TOI ने सूत्र के हवाले से रिपोर्ट में कहा, 'हार्दिक पांड्या बिना किसी परेशानी के पूरी तीव्रता के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन पैर में तकलीफ के कारण उन्हें बॉलिंग रोकने की सलाह दी गई है। वह जल्द ही फिर से शुरू करेंगे, लेकिन अफगानिस्तान सीरीज के लिए जरूरी फिटनेस स्तर तक पहुंचने के लिए समय बहुत कम है। बैटिंग और मूवमेंट के मामले में कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन 'ऑल-क्लियर' देने से पहले CoE को पूरी तरह से आश्वस्त होना होगा।'

भारत के लिए 8 मार्च को खेला था आखिरी मैच

पांड्या का प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से बाहर रहने का सिलसिला पहले ही काफी लंबा हो चुका है। उन्होंने आखिरी बार 24 मई को IPL में मुंबई इंडियंस के लिए खेला था, और भारत के लिए उनका सबसे हालिया मैच 8 मार्च को टी20 वर्ल्ड कप फाइनल था। तब से वह अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की घरेलू व्हाइट-बॉल सीरीज के साथ-साथ आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरों से भी चूक गए हैं। अब इस नई चोट के कारण उनके बाहर रहने का सिलसिला और भी लंबा होता दिख रहा है।

यह पहली बार नहीं है जब आखिरी समय में लगी चोट ने उनके वापसी के प्लान में बाधा डाली है। पांड्या को पहले भी अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़ा था, जब पीक फिटनेस तक पहुंचने और उस समय तक अच्छी ट्रेनिंग करने के बावजूद उन्हें क्वाड्रिसेप्स में हल्की मोच आ गई थी।