नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने युवा कोहली को पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ के अंतरराष्ट्रीय रनों का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए प्रेरित किया था। साल 2008 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने वाले कोहली आज दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में गिने जाते हैं।

डेब्यू के समय ही कोहली की प्रतिभा से प्रभावित थे हरभजन

हरभजन सिंह ने कहा कि कोहली में शुरुआत से ही काफी प्रतिभा थी, लेकिन उस समय उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह युवा बल्लेबाज आगे चलकर इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगा। उन्होंने बताया कि साल 2008 में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के दौरान कोहली ने अजंता मेंडिस जैसे खतरनाक गेंदबाज के सामने अर्धशतक लगाया था। हरभजन के मुताबिक, उसी समय उन्होंने कोहली को अपनी प्रतिभा के अनुरूप प्रदर्शन करने की चुनौती दी थी।

'राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा तो प्रतिभा के साथ न्याय नहीं होगा'

हरभजन सिंह ने पॉडकास्ट पर कोहली के शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा, 'उसमें काफी प्रतिभा थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि वह आगे चलकर इतना कुछ हासिल कर पाएगा। मुझे याद है कि 2008 में उसने तुरंत अर्धशतक लगाया था, जब अजंता मेंडिस को खेलना बेहद मुश्किल था। उस समय मैंने उससे कहा था कि अगर उसने राहुल द्रविड़ के आंकड़ों को पीछे नहीं छोड़ा, तो वह अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर पाएगा।'

दो साल में बदल गई विराट कोहली की मानसिकता

हरभजन ने बताया कि शुरुआती अंतरराष्ट्रीय अनुभव के बाद कोहली के खेल और सोच में तेजी से बदलाव आया। उन्होंने कहा, "सिर्फ दो साल में विराट में बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। उसकी रनों की भूख और मैच जीतने की इच्छा दूसरों से अलग थी।" हरभजन के मुताबिक, कोहली की यही मानसिकता उन्हें लगातार बेहतर प्रदर्शन करने और भारतीय क्रिकेट में नए मानक स्थापित करने के लिए प्रेरित करती रही।

श्रीलंका के खिलाफ पहली वनडे सीरीज में बनाए थे 159 रन

विराट कोहली ने साल 2008 में श्रीलंका के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज में कुल 159 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने चौथे वनडे में अर्धशतकीय पारी खेली थी। भारत ने यह सीरीज 3-2 से अपने नाम की थी। शुरुआती दिनों में ही कोहली ने अपनी बल्लेबाजी से संकेत दे दिए थे कि वह लंबे समय तक भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

अंतरराष्ट्रीय रनों के मामले में द्रविड़ को पीछे छोड़ चुके हैं कोहली

हरभजन सिंह की कही बात समय के साथ सच साबित हुई। विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़ के कुल रनों के आंकड़े को पीछे छोड़ चुके हैं। उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, कोहली के नाम तीनों प्रारूपों में कुल 28,527 रन दर्ज हैं, जबकि द्रविड़ ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 509 मैचों में 24,208 रन बनाए थे। कोहली अब केवल वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सक्रिय हैं और लगातार अपने रिकॉर्ड में इजाफा कर रहे हैं।

भारतीय क्रिकेट की फिटनेस और फील्डिंग में बदलाव का श्रेय कोहली को

हरभजन सिंह ने भारतीय क्रिकेट में फिटनेस और फील्डिंग के स्तर को बेहतर बनाने का श्रेय भी विराट कोहली को दिया। उन्होंने कहा, "भारतीय क्रिकेट में फिटनेस के स्तर में हुए सुधार का पूरा श्रेय कोहली को दिया जाना चाहिए। अब भारतीय क्रिकेट में कोई भी फील्डिंग को हल्के में नहीं लेता और इसका श्रेय विराट कोहली तथा उनकी टीम को जाता है। उन्होंने फिटनेस की पूरी व्यवस्था बदल दी।"

'भारत के लिए मैच जिताने की भूख आज भी वैसी ही है'

हरभजन ने कोहली के जुनून और जीतने की इच्छा की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, 'मैच जिताने की उसकी भूख आज भी वैसी ही है। वह भारत के लिए मैच जीतने वाला खिलाड़ी बनना चाहता है। उसका जुनून ही उसे दूसरों से अलग बनाता है।' हरभजन के अनुसार, कोहली की यही मानसिकता उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी टीम के लिए योगदान देने की प्रेरणा देती है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलते नजर आएंगे कोहली

विराट कोहली अब न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी पांच मैचों की वनडे सीरीज में नजर आएंगे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह सीरीज 4 नवंबर से शुरू होने वाली है। भारतीय प्रशंसकों को उम्मीद होगी कि कोहली अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए आगामी मुकाबलों में भी टीम के लिए अहम योगदान देंगे।