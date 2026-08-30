सेंट लुईस, अमेरिका। (निकलेश जैन) ग्रैंड चेस टूर फाइनल्स 2026 के खिताबी मुकाबले में फैबियानो करूआना ने भारत के ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानन्दा के खिलाफ दूसरा क्लासिकल मुकाबला ड्रॉ कराते हुए अपनी बढ़त 9-3 कर ली। प्रज्ञानन्दा के पास जीत के कई बेहतरीन मौके आए, लेकिन करीब साढ़े पांच घंटे और 95 चालों तक चले मैराथन मुकाबले में करूआना ने शानदार बचाव करते हुए बाजी ड्रॉ कराने में सफलता हासिल की।

पहली बाजी में हार के बाद प्रज्ञानन्दा के लिए यह मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण था। सफेद मोहरों से खेलते हुए उन्होंने इटैलियन ओपनिंग में आक्रामक रुख अपनाया और खेल को जटिल बनाए रखा। मध्य खेल के बाद भारतीय ग्रैंडमास्टर ने धीरे-धीरे बेहतर स्थिति हासिल की और एंडगेम में उनके पास जीत के वास्तविक मौके भी आए।

हालांकि, विपरीत रंग के ऊंट वाले एंडगेम में करूआना ने बेहद सटीक बचाव किया। प्रज्ञानन्दा कई बार जीत की दिशा में बढ़ते नजर आए, लेकिन अमेरिकी खिलाड़ी ने हर बार सही रक्षात्मक चाल खोजकर स्थिति को संभाल लिया। आखिरकार 95 चालों के बाद दोनों खिलाड़ियों ने अंक बांट लिए।

इस ड्रॉ के बाद करूआना ने 9-3 की बढ़त कायम रखी। प्रज्ञानन्दा अब छह अंक पीछे हैं और उन्हें खिताब की दौड़ में वापसी के लिए तेज समय नियंत्रण में शानदार प्रदर्शन करना होगा। अगले चरण में होने वाले रैपिड मुकाबले भारतीय ग्रैंडमास्टर के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं।

कीमर ने बोनस ब्लिट्ज में सो को हराया

तीसरे स्थान के मुकाबले में विंसेंट कीमर और वेस्ली सो के बीच दूसरा क्लासिकल मुकाबला भी ड्रॉ रहा। दोनों क्लासिकल बाजियों के बाद स्कोर बराबर रहने पर बोनस ब्लिट्ज टाईब्रेक खेला गया, जहां कीमर ने सो को मात देकर 8-6 की बढ़त हासिल कर ली।

अब दोनों मुकाबलों में रैपिड और ब्लिट्ज का चरण बाकी था। प्रज्ञानन्दा के सामने छह अंकों की बड़ी चुनौती थी, जबकि कीमर के पास सो के खिलाफ दो अंकों की बढ़त थी।

यहीं से शुरू होने वाला रैपिड चरण प्रज्ञानन्दा के ऐतिहासिक कमबैक की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था।