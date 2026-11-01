हैमिल्टन: न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने भारत के खिलाफ पांचवें और आखिरी टी20 मुकाबले में इतिहास रच दिया। उन्होंने द्विपक्षीय टी20 इंटरनेशनल सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। फिलिप्स ने इस सीरीज में कुल 341 रन बनाए। उनकी शानदार बल्लेबाजी की बदौलत न्यूजीलैंड ने पांचवें टी20 में भारत को 7 विकेट से हराकर सीरीज का अंत जीत के साथ किया। हालांकि, भारतीय टीम ने पांच मैचों की सीरीज 3-2 से अपने नाम की।

ग्लेन फिलिप्स ने तोड़ा फिल सॉल्ट का रिकॉर्ड

ग्लेन फिलिप्स ने भारत के खिलाफ पांचवें टी20 मुकाबले में नाबाद 65 रन की पारी खेलकर यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने 38 गेंदों का सामना करते हुए अपनी पारी में शानदार शॉट लगाए। इसके साथ ही फिलिप्स ने इंग्लैंड के फिल सॉल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ द्विपक्षीय टी20 सीरीज में 331 रन बनाए थे।

इस सूची में पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान 316 रन के साथ तीसरे स्थान पर हैं। एस्टोनिया के साहिल चौहान ने 2024 में साइप्रस के खिलाफ 297 रन बनाए थे, जबकि न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन 290 रन के साथ पांचवें स्थान पर हैं।

एक सीरीज में चार या उससे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने

फिलिप्स ने भारत के खिलाफ इस सीरीज में शानदार निरंतरता दिखाई। वह द्विपक्षीय टी20 सीरीज में चार या उससे ज्यादा 50 प्लस स्कोर बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ और जापान के एस रविचंद्रन ने 2024 में मंगोलिया के खिलाफ यह कारनामा किया था।

द्विपक्षीय टी20 सीरीज में छक्के लगाने का रिकॉर्ड

एक द्विपक्षीय टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में ऑस्ट्रिया शीर्ष पर है। उसने 2026 में जर्मनी के खिलाफ 132 छक्के लगाए थे। इंग्लैंड ने 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 120 छक्के लगाए, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 2025 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 117 छक्के जड़े। वहीं, भारत और न्यूजीलैंड ने 2026 की अपनी द्विपक्षीय टी20 सीरीज में 116-116 छक्के लगाए।

न्यूजीलैंड ने भी बनाया सफल रन चेज का रिकॉर्ड

भारत के खिलाफ पांचवें टी20 में 192 रन का लक्ष्य हासिल करना न्यूजीलैंड के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में तीसरा सबसे बड़ा सफल रन चेज रहा। न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा सफल रन चेज 2012 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हैमिल्टन में 201 रन का है। इसके बाद 2023 में पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी में 194 रन का लक्ष्य हासिल किया था। भारत के खिलाफ 2026 में 192 रन का लक्ष्य हासिल करके न्यूजीलैंड इस सूची में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है।

सात विकेट से जीता न्यूजीलैंड, भारत ने 3-2 से जीती सीरीज

मुकाबले की बात करें तो न्यूजीलैंड ने पांचवें और आखिरी टी20 में भारत को 7 विकेट से हराया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 191 रन बनाए थे। ईशान किशन ने 61 और कप्तान श्रेयस अय्यर ने 50 रन की शानदार पारियां खेलीं। हालांकि, न्यूजीलैंड के एडम मिल्ने ने 19 रन देकर 4 विकेट हासिल किए।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 17.4 ओवर में 3 विकेट खोकर 195 रन बना लिए। टिम सीफर्ट ने 50 गेंदों पर 93 रन की विस्फोटक पारी खेली, जबकि ग्लेन फिलिप्स 38 गेंदों पर नाबाद 65 रन बनाकर लौटे। न्यूजीलैंड ने मुकाबला 7 विकेट से जीता, लेकिन भारत ने सीरीज 3-2 से अपने नाम की।