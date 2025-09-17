स्पोर्ट्स डेस्क: ऑस्ट्रेलिया (Australia) के दो बार के वनडे विश्व कप विजेता ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 (ICC Champion trophy) के सेमीफाइनल में भारत से हार के बाद फिटनेस समस्याओं के कारण वनडे (ODI) प्रारूप से संन्यास ले लिया था। विक्टोरिया के लिए ऑस्ट्रेलिया के वनडे कप में वापसी करते हुए उन्होंने मार्नस लाबुशेन की क्वींसलैंड टीम के खिलाफ असफल रन चेज में 82 गेंदों में 107 रनों की शानदार पारी खेलकर ब्रिस्बेन के दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। दिलचस्प बात यह है कि विक्टोरिया (Victoria) के लिए अपने 15 साल के करियर में मैक्सवेल का लिस्ट ए (वन-डे) प्रारूप में यह पहला शतक है।

36 वर्षीय मैक्सवेल 311 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए उस समय बल्लेबाजी करने आए जब विक्टोरिया का स्कोर 24 ओवर में 104/5 था। माइकल नेसर (Michael Nesser) ने नई गेंद से खूब धमाल मचाया, मैथ्यू शॉर्ट और मार्कस हैरिस को शून्य पर और हैरी डिक्सन को दहाई के स्कोर पर आउट किया। थॉमस रोजर्स ने 23 रन बनाए जबकि पीटर हैंड्सकॉम्ब 73 गेंदों पर 55 रन बनाकर आउट हुए।

रन चेज में मैक्सवेल का अकेले दम पर प्रयास

34वें ओवर में विक्टोरिया का स्कोर 164/7 था। मैक्सवेल ने अगले ओवर में दो छक्के लगाकर 37 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने आसानी से बाउंड्री लगाई। जैसे-जैसे स्लॉग ओवर नजदीक आए, उन्होंने तेजी पकड़ी। 43वें ओवर में उन्होंने गुरिंदर संधू (Gurinder Sandhu) पर दो छक्के लगाकर 73 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। 46वें ओवर में मैक्सवेल का धैर्य भी जवाब दे गया क्योंकि आवश्यक रन रेट उनके हाथ से निकल गया। टॉम स्ट्रैकर (Tom Straker) ने उनका कैच लिया।

मैक्सवेल ने 82 गेंदों में 107 रनों की पारी में 8 चौके और 7 छक्के लगाए। विक्टोरिया 46.2 ओवर में 255 रन पर आउट हो गई और 55 रनों से मैच हार गई।

मैक्सवेल एक और वनडे मैच खेलेंगे

मैक्सवेल मौजूदा डीन जोन्स ट्रॉफी 2025 (Dean Jones Trophy 2025) में विक्टोरिया के लिए एक और मैच खेलने के लिए उपलब्ध हैं। विक्टोरिया का अगला मैच 19 सितंबर को तस्मानिया के खिलाफ है। इसके बाद वह 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली टी20 त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए न्यूजीलैंड रवाना होंगे।