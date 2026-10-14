नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर बुधवार, 14 अक्टूबर को 45 साल के हो गए। इस खास मौके पर उनके पूर्व साथी खिलाड़ी युवराज सिंह और सुरेश रैना ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। गंभीर अपना जन्मदिन काम के बीच मनाएंगे, क्योंकि उन्हें आज हैदराबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया का मार्गदर्शन करना है।

युवराज सिंह ने गंभीर को खास अंदाज में दी बधाई

गौतम गंभीर के पूर्व भारतीय साथी युवराज सिंह ने सोशल मीडिया पर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। युवराज ने गंभीर के प्रति अपना समर्थन जताते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, 'GG, तुम जानते हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और चाहता हूं कि तुम लगातार आगे बढ़ते रहो। जन्मदिन मुबारक हो भाई! हमेशा आगे बढ़ते रहो और हमें गर्व महसूस कराते रहो। ढेर सारा प्यार।'

सुरेश रैना ने बताया मैदान का फाइटर

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी गौतम गंभीर को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने गंभीर को मैदान का फाइटर और दिल से चैंपियन बताते हुए भारतीय क्रिकेट के प्रति उनके योगदान की सराहना की। रैना ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में गंभीर के अच्छे स्वास्थ्य, खुशियों और भविष्य में और उपलब्धियां हासिल करने की कामना की।

'हमेशा प्रेरित करते रहें और टीम का नेतृत्व करें'

सुरेश रैना ने अपने संदेश में लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो, गौति भाई। मैदान पर एक फाइटर, दिल से चैंपियन और भारतीय क्रिकेट के लिए हमेशा मजबूती से खड़े रहने वाले इंसान। आपके अच्छे स्वास्थ्य, खुशियों और सफर में कई और उपलब्धियों की कामना करता हूं। हमेशा प्रेरित करते रहें और नेतृत्व करते रहें।'

BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी दी शुभकामनाएं

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी टीम इंडिया के मुख्य कोच को उनके 45वें जन्मदिन पर बधाई दी। उन्होंने गंभीर के क्रिकेट के प्रति जुनून, प्रतिस्पर्धी भावना और भारतीय क्रिकेट के लिए समर्पण की सराहना की। शुक्ला ने उनके अच्छे स्वास्थ्य, खुशियों और भविष्य में लगातार सफलता की कामना की।

राजीव शुक्ला ने गंभीर के समर्पण को सराहा

राजीव शुक्ला ने अपने संदेश में लिखा, 'गौतम गंभीर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। क्रिकेट के प्रति आपका जुनून, प्रतिस्पर्धी भावना और भारतीय क्रिकेट के लिए अटूट प्रतिबद्धता लगातार प्रेरित करती है। आपके अच्छे स्वास्थ्य, खुशियों और भारतीय क्रिकेट की प्रगति एवं गौरव में योगदान देते हुए निरंतर सफलता की कामना करता हूं। आपका आने वाला साल शानदार रहे।'

जुलाई 2024 में संभाली थी टीम इंडिया के कोच की जिम्मेदारी

गौतम गंभीर ने जुलाई 2024 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच का पद संभाला था। उनके मार्गदर्शन में भारत ने 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और एसीसी पुरुष एशिया कप का खिताब जीता। इसके अलावा, ANI की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय टीम ने 2026 में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का खिताब भी अपने नाम किया।

2009 में बने ICC टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर

गौतम गंभीर ने 2008-09 के दौरान टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया था। इस दो साल के दौर में उन्होंने 13 टेस्ट मैचों में 1,861 रन बनाए और उनका औसत 77.54 रहा। इस दौरान गंभीर ने सात शतक और सात अर्धशतक लगाए, जिसके लिए उन्हें 2009 में ICC टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ नेपियर टेस्ट में उनकी 137 रन की संघर्षपूर्ण पारी भी उनके करियर की यादगार पारियों में गिनी जाती है।

खिलाड़ी से कोच तक का सफर

गौतम गंभीर ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में कई यादगार पारियां खेलीं और बड़े टूर्नामेंटों में भारत की जीत में अहम योगदान दिया। अब मुख्य कोच के रूप में वह भारतीय टीम को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। 45वें जन्मदिन पर उन्हें पूर्व साथियों और क्रिकेट प्रशासन से मिल रही शुभकामनाएं उनके लंबे क्रिकेट सफर और योगदान को दर्शाती हैं।