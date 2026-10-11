नई दिल्ली: वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम को छह विकेट से मिली करारी हार के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने टीम की रणनीति को लेकर बड़ा बयान दिया। गंभीर ने साफ कर दिया कि टी20 क्रिकेट में सिर्फ ओपनर्स की जगह स्थायी है, जबकि बाकी बल्लेबाजों को मैच की परिस्थितियों के हिसाब से किसी भी क्रम पर उतारा जा सकता है।

हार के बाद गंभीर का दो टूक संदेश, टीम में किसी की जगह पक्की नहीं

रांची के खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को छह विकेट से हराकर सीरीज में जोरदार वापसी की। इस हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर ने स्पष्ट किया कि टी20 क्रिकेट में टीम मैनेजमेंट किसी एक तय बल्लेबाजी क्रम पर निर्भर नहीं रहना चाहता। गंभीर के मुताबिक, परिस्थितियों के अनुसार खिलाड़ियों की भूमिका बदलना आधुनिक टी20 क्रिकेट की जरूरत है।

शिवम दुबे को नंबर-4 पर भेजने का फैसला क्यों लिया गया?

मुकाबले में भारतीय टीम ने उस समय सभी को चौंका दिया, जब ईशान किशन के आउट होने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर की जगह शिवम दुबे को नंबर-4 पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। हालांकि, दुबे इस मौके का फायदा नहीं उठा सके और 10 गेंदों पर केवल सात रन बनाकर रोस्टन चेज का शिकार हो गए। उनके जल्दी आउट होने से भारतीय पारी की रफ्तार पर असर पड़ा।

दुबे के फैसले का गंभीर ने किया बचाव

शिवम दुबे को ऊपरी क्रम में भेजने के फैसले का बचाव करते हुए गंभीर ने कहा- 'हम लंबे समय से शिवम दुबे का इस्तेमाल इसी तरह करते आए हैं, जिसमें विश्व कप और उससे पहले का समय भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि आज हमने पहली बार यह फैसला लिया हो। यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट है। कभी चीजें आपके पक्ष में जाती हैं, तो कभी नहीं।'

सिर्फ ओपनर्स की जगह स्थायी, बाकी बल्लेबाजी क्रम रहेगा लचीला

गंभीर ने अपने बयान में सबसे अहम बात टीम के बल्लेबाजी क्रम को लेकर कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि टी20 क्रिकेट में केवल ओपनर्स की जगह स्थायी मानी जानी चाहिए, जबकि बाकी बल्लेबाजों को मैच की स्थिति के अनुसार अलग-अलग क्रम पर उतारा जा सकता है। इस रणनीति के तहत किसी भी बल्लेबाज को एक निश्चित नंबर तक सीमित नहीं रखा जाएगा।

भारतीय गेंदबाजों पर भारी पड़े वेस्टइंडीज के बल्लेबाज

मैच में भारतीय गेंदबाजी आक्रमण पूरी तरह बेअसर नजर आया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 249 रन बनाए थे, लेकिन वेस्टइंडीज ने 18.3 ओवर में चार विकेट खोकर 252 रन बनाते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया। इस दौरान भारतीय गेंदबाजों को भारी ओस और बल्लेबाजी के अनुकूल पिच पर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

हार के बावजूद रणनीति बदलने के मूड में नहीं गंभीर

वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली करारी हार के बावजूद गंभीर ने संकेत दिया कि टीम मैनेजमेंट अपनी रणनीति से पीछे नहीं हटेगा। उनका जोर खिलाड़ियों को अलग-अलग परिस्थितियों में जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार करने पर है। हालांकि, इस प्रयोग की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि खिलाड़ी नई भूमिकाओं में कितनी जल्दी ढलते हैं और टीम दबाव के क्षणों में कितना बेहतर प्रदर्शन करती है।