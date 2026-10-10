रांची: भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। रांची में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 249/5 का विशाल स्कोर खड़ा किया था, लेकिन वेस्टइंडीज ने शाई होप के नाबाद शतक और शेरफेन रदरफोर्ड की तूफानी पारी के दम पर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस हार के बाद भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर ने ओस और गेंदबाजों की चुनौतियों पर अपनी बात रखी।

250 रन का लक्ष्य भी नहीं बचा सकी टीम इंडिया

भारत ने दूसरे टी20 में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 249/5 रन बनाए थे। इसके बावजूद भारतीय गेंदबाज वेस्टइंडीज को लक्ष्य हासिल करने से नहीं रोक सके। कैरेबियाई टीम ने 18.3 ओवर में 252/4 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ वेस्टइंडीज ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली।

गौतम गंभीर ने गेंदबाजों का किया बचाव

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर ने बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच संतुलित मुकाबले की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, 'कौन नहीं चाहता कि बल्ले और गेंद के बीच अच्छा मुकाबला हो? बिल्कुल। आप जो चाहते हैं, हम भी वही चाहते हैं। अगर आप सिर्फ चौके और छक्के देखना चाहते हैं, तो हम भी वह देखना चाहते हैं।' गंभीर ने स्पष्ट किया कि क्रिकेट में गेंदबाजों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए उचित परिस्थितियां मिलनी चाहिए।

'गेंदबाजों का करियर भी दांव पर है'

गंभीर ने गेंदबाजों की मुश्किलों का जिक्र करते हुए कहा, 'अगर आप बराबरी का मुकाबला चाहते हैं, तो हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि गेंदबाज भी हमारे अपने हैं। वे विदेशी गेंदबाज नहीं हैं, उनके करियर भी दांव पर हैं।' उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब भारतीय टीम 249 रन बनाने के बावजूद मुकाबला हार गई। गंभीर के मुताबिक, टीम को ओस और बल्लेबाजी के अनुकूल पिचों पर गेंदबाजी करने की चुनौती को समझना होगा।

'ओस के बावजूद रास्ता निकालना होगा': गंभीर

भारतीय कोच ने माना कि ओस और सपाट पिच पर गेंदबाजी करना आसान नहीं होता। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि विश्व चैंपियन टीम होने के नाते भारत को लगातार सुधार करते रहना चाहिए। गंभीर ने कहा, 'हम विश्व चैंपियन टीम हैं, इसलिए हम लगातार बेहतर होना चाहते हैं। हमें पता है कि इन परिस्थितियों में गेंदबाजी करना मुश्किल है। सपाट पिच और ओस में गेंदबाजी चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन हमें विपक्षी टीम को रोकने का रास्ता तलाशना होगा।'

गंभीर ने किसी खिलाड़ी पर नहीं डाला हार का दोष

हार के बाद गौतम गंभीर ने किसी एक खिलाड़ी को जिम्मेदार ठहराने से इनकार किया। उन्होंने कहा, 'मैं किसी को या किसी चीज को दोष नहीं देता। सबसे अहम बात यह है कि हम 250 रन का बचाव नहीं कर सके।' गंभीर ने वेस्टइंडीज के गेंदबाज रोस्टन चेज की भी तारीफ की, जिन्होंने 24 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। उनकी गेंदबाजी ने भारतीय पारी की रफ्तार को रोकने में अहम भूमिका निभाई।

शाई होप और रदरफोर्ड ने पलट दिया मैच

लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की शुरुआत में कुछ विकेट गिरे, लेकिन कप्तान शाई होप और शेरफेन रदरफोर्ड ने मैच का रुख बदल दिया। होप ने 45 गेंदों पर नाबाद 102 रन बनाए, जबकि रदरफोर्ड ने 37 गेंदों पर 84 रन की विस्फोटक पारी खेली। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 120 रन की साझेदारी हुई, जिसने भारत की वापसी की उम्मीदों को झटका दिया। अब भारतीय टीम की नजरें अगले मुकाबले में वापसी करने और गेंदबाजी की गलतियों को सुधारने पर होंगी।