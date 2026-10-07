नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने पूर्व मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर के कार्यकाल की समाप्ति पर उन्हें भावुक विदाई दी है। गंभीर ने अगरकर के साथ काम करने को सम्मान की बात बताया और भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान की सराहना की।

गंभीर ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अगरकर के कार्यकाल में भारत ने तीन ICC ट्रॉफियां जीतीं, जो उनके फैसलों और सोच का प्रमाण हैं। उन्होंने कहा कि अगरकर ने हमेशा ‘टीम फर्स्ट’ और ‘टीम से आगे कुछ नहीं’ की सोच को प्राथमिकता दी।

‘इतिहास आपके साथ ज्यादा न्याय करेगा’

गंभीर ने अगरकर को संबोधित करते हुए लिखा 'अजित भाई, आपके साथ काम करना मेरे लिए बेहद सम्मान की बात रही। तीन ICC ट्रॉफियां आपके दृढ़ विश्वास और ‘टीम फर्स्ट’ सोच की गवाही देती हैं।' 'आपने हमेशा टीम को सबसे ऊपर रखा और भारतीय क्रिकेट के हित में फैसले लिए। इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।'

'मुझे कहना होगा कि इतिहास आपके साथ ज्यादा न्याय करेगा।'

Dear Ajit Bhai, an absolute honour to work with you. Those 3 ICC trophies are testimony of your conviction: Team first & Team ahead, always.. I must say, History will be kinder to you. Thank you for everything. My heartfelt wishes for your future endeavours !! https://t.co/gYQN0fea8X

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) October 7, 2026

अगरकर के दौर में कई बड़े फैसले

मुख्य चयनकर्ता के तौर पर अगरकर ने कई बड़े और जोखिम भरे फैसले लिए। इनमें 2026 टी20 विश्व कप से ठीक पहले ईशान किशन को टी20 टीम में शामिल करना प्रमुख फैसला रहा। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद किशन को टीम में जगह मिली और उन्होंने 2026 टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने वनडे टीम में भी अपनी जगह मजबूत की।

कुछ फैसलों पर उठे सवाल

अगरकर के कार्यकाल में कुछ फैसलों को लेकर सवाल भी उठे। अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को लगातार टीम से बाहर रखने का फैसला चर्चा में रहा। फिटनेस को लेकर चिंताओं के बावजूद शमी घरेलू क्रिकेट में लगातार खेलते रहे। रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे भविष्य को लेकर भी चयन समिति के फैसलों और बयानों पर चर्चा हुई। दोनों खिलाड़ियों ने हालांकि वनडे क्रिकेट में अपनी उपलब्धता जारी रखी और 2027 विश्व कप की तैयारियों में बने रहे।

कप्तानी को लेकर भी लिया बड़ा फैसला

अगरकर की चयन समिति ने 2024 टी20 विश्व कप के बाद सूर्यकुमार यादव को रोहित शर्मा का टी20 कप्तानी उत्तराधिकारी चुना था। हालांकि 2026 टी20 विश्व कप के बाद सूर्यकुमार को कप्तानी से हटाकर टी20 टीम से भी बाहर कर दिया गया। इसके बाद लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे श्रेयस अय्यर की वापसी हुई और उन्हें सीधे टी20 टीम की कप्तानी सौंप दी गई। अय्यर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने पहले ही दौर में शानदार शतक लगाकर इस फैसले को सही साबित किया।

अगरकर के कार्यकाल में भारत ने जीतीं बड़ी ट्रॉफियां

अगरकर के मुख्य चयनकर्ता रहते भारतीय टीम ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं। भारत ने 2024 टी20 विश्व कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी और 2026 टी20 विश्व कप अपने नाम किया। इसके अलावा एशिया कप 2023, टी20 एशिया कप 2025 और हांगझोउ एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक भी भारतीय टीम की उपलब्धियों में शामिल रहे। भारत 2023 वनडे विश्व कप के फाइनल तक भी पहुंचा था, हालांकि वहां उसे ऑस्ट्रेलिया से हार मिली।

टेस्ट क्रिकेट में टीम का प्रदर्शन चिंता का विषय

अगरकर के कार्यकाल में जहां भारत ने सीमित ओवरों में कई बड़ी सफलताएं हासिल कीं, वहीं टेस्ट क्रिकेट में टीम का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। भारत 2023 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। इसके बाद घरेलू परिस्थितियों में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत को सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। भारत 2025 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी जगह नहीं बना सका और 2027 के चक्र में भी टीम के सामने कड़ी चुनौती है।

प्रज्ञान ओझा संभाल रहे हैं अंतरिम जिम्मेदारी

अगरकर के जाने के बाद पूर्व भारतीय स्पिनर प्रज्ञान ओझा को चयन समिति का अंतरिम प्रमुख बनाया गया है। ओझा की अगुवाई वाली समिति ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का चयन किया। इसी समिति ने न्यूजीलैंड ए के खिलाफ भारत ए टीम का चयन भी किया है। इसी दौरान लंबे समय बाद अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की टी20 टीम में वापसी हुई है।

नए मुख्य चयनकर्ता की तलाश शुरू

BCCI ने मुख्य चयनकर्ता के खाली पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 14 अक्टूबर है। उम्मीदवार के लिए कम से कम सात टेस्ट या 30 प्रथम श्रेणी मैच खेलने जैसी योग्यताएं निर्धारित की गई हैं।रिपोर्टों के मुताबिक पूर्व भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज पार्थिव पटेल का नाम भी इस पद के लिए चर्चा में है। नए चयनकर्ता के सामने शुरुआती बड़ी चुनौती न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम चुनना होगी, जो 19 नवंबर से शुरू होने वाली है।