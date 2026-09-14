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, Author: Niklesh Jain
Sports
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बेंगलुरु, 13 सितंबर (निकलेश जैन)। गेंजेस ग्रैंडमास्टर्स ने ग्लोबल चेस लीग सीजन-4 का खिताब अपने नाम कर लिया। खिताबी मुकाबले में गेंजेस ने गत चैंपियन अल्पाइन एपीएल पाइपर्स को हराकर पहली बार ग्लोबल चेस लीग की ट्रॉफी अपने नाम की।
फाइनल का पहला चरण बेहद रोमांचक रहा और 3-3 की बराबरी पर समाप्त हुआ। इसके बाद दूसरे चरण में गेंजेस ने निर्णायक बढ़त हासिल करते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया।
पहले चरण में आइकन बोर्ड पर इयान नेपोमनिशी और मैग्नस कार्लसन के बीच बाजी ड्रॉ रही। पुरुष सुपरस्टार बोर्ड पर लेवोन अरोनियन ने अनिश गिरी को हराकर गेंजेस को बढ़त दिलाई, जबकि लेइनियर डोमिंग्वेज और विदित गुजराती की बाजी ड्रॉ रही।
महिला बोर्ड पर पोलिना शुवालोवा और दिव्या देशमुख के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा तथा स्टावरोउला त्सोलाकिडू और कोनेरू हम्पी ने भी आधा-आधा अंक बांटा। प्रोडिजी बोर्ड पर लियोन ल्यूक मेंडोंका को वोलोदोर मुर्जिन के हाथों हार का सामना करना पड़ा।
नेपोमनिशी का निर्णायक वार
पहले चरण के बराबर रहने के बाद दूसरे चरण में गेंजेस ने मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत की। इयान नेपोमनिशी  ने मैग्नस कार्लसन के खिलाफ निर्णायक जीत दर्ज कर गेंजेस को महत्वपूर्ण बढ़त दिलाई।इस बाजी में नेपोमनिशी एक समय हार के करीब थे पर कार्लसन की एक ग़लत चाल नें उन्हें वापसी का ना सिर्फ़ मौका दिया बल्कि उन्होंने शानदार चालें चलते हुए कार्लसन को फिर सम्हलने का कोई मौका नहीं दिया । 
इसके बाद गेंजेस के अन्य बोर्डों पर भी मजबूत प्रदर्शन ने टीम को खिताब की ओर पहुंचाया। पाइपर्स के पास वापसी के मौके थे, लेकिन गेंजेस ने दबाव में शानदार खेल दिखाते हुए अपनी बढ़त कायम रखी।
इस जीत के साथ गेंजेस ग्रैंडमास्टर्स ने ग्लोबल चेस लीग के चौथे सीजन का खिताब अपने नाम कर लिया, जबकि गत चैंपियन अल्पाइन एपीएल पाइपर्स को उपविजेता से संतोष करना पड़ा।
गेंजेस के लिए यह खिताब खास रहा, क्योंकि लीग चरण के अंतिम दौर में हार के बावजूद टीम ने गेम प्वाइंट के दम पर फाइनल में जगह बनाई और फिर फाइनल में गत चैंपियन को मात देकर चैंपियन का ताज हासिल कर लिया। वहीं मुंबा मास्टर्स को मात देते हुए अमेरिकन गैम्बिट्स तीसरे स्थान पर रहे । स्टावरोउला त्सोलाकिडू को प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट चुना गया ।